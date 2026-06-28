Землетрясения в Венесуэле: ребёнка спасли спустя 70 часов после того, как он оказался под завалами

Сотрудники экстренных служб расчищают завалы и спасают людей после землетрясений в Венесуэле. Фото: Reuters

В Венесуэле продолжаются масштабные спасательные работы после двойного землетрясения. Под завалами разрушенных зданий удалось найти живого 11-летнего мальчика, который провел там более 70 часов. Поисковые операции в стране продолжаются при участии международных спасателей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Министерства обороны Колумбии.

Последствия землетрясений в Венесуэле. Фото: Reuters

В Венесуэле спасли ребенка, пробывшего под завалами 70 часов

В Венесуэле продолжается ликвидация последствий мощных землетрясений, которые привели к значительным разрушениям. Одной из ключевых историй стала операция по спасению 11-летнего мальчика, которого достали живым из-под завалов спустя более 70 часов.

Спасательную операцию провели специалисты Национальной службы по управлению рисками стихийных бедствий совместно с пожарными из Боготы (Колумбия). В Министерстве обороны Колумбии отметили, что эта операция стала позитивным сигналом для поисковых групп и дала надежду найти других пострадавших, которые могут оставаться под обломками.

В стране продолжаются масштабные поисково-спасательные работы. В Венесуэлу уже прибыли более 1600 иностранных специалистов, которые вместе с местными службами и волонтерами расчищают завалы в пострадавших районах.

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Скриншот сообщения Минобороны Колумбии/X

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1 430

Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле продолжает расти. По последним данным, погибли не менее 1 430 человек, ещё 3 238 получили ранения.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес отметил, что 3 142 семьи в настоящее время находятся во временных убежищах.

По его словам, после основных подземных толчков в стране зафиксировано еще около 430 афтершоков. Власти призывают жителей оставаться в безопасных местах и избегать поездок в штат Ла-Гуайра, который пострадал больше всего.

Новини.LIVE сообщали, что в Венесуэле спасательные работы продолжаются, под завалами могут оставаться сотни пострадавших. Экономический ущерб от катастрофы оценивается примерно в 6,7 млрд долларов, а масштабы разрушений являются беспрецедентными.

Новини.LIVE сообщали, что 24 июня 2026 года в Венесуэле произошли два мощных землетрясения с интервалом в минуту, которые привели к масштабным разрушениям на севере страны. Толчки магнитудой 7,2 и 7,5 привели к обрушению зданий и повреждению инфраструктуры. По предварительным оценкам, число жертв может достигать тысяч.