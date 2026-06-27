Землетрясения в Венесуэле: погибли 920 человек, ущерб оценивается в 6,7 млрд долларов

Последствия землетрясений в Венесуэле. Фото: Reuters

В Венесуэле продолжают ликвидировать последствия разрушительных землетрясений, унесших сотни жизней и приведших к масштабным разрушениям инфраструктуры. Число погибших растет, спасатели продолжают поисковые работы. Экономические потери страны оцениваются в миллиарды долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BBC и CNN в субботу, 27 июня.

В Венесуэле растет число жертв в результате землетрясений

В результате серии землетрясений в Венесуэле погибли сотни людей, а число раненых превысило три тысячи. Спасательные службы продолжают расчищать завалы, под которыми еще могут находиться люди.

Как сообщили власти страны и международные СМИ, ситуация остается критической из-за масштабов разрушений и сложности доступа к пострадавшим районам.

"920 человек погибли и еще 3 360 получили ранения в результате землетрясений в Венесуэле — спасательные работы продолжаются, еще более 170 человек находятся под завалами", — говорится в сообщении руководства страны.

Читайте также:

По предварительным данным, к поисковым работам привлечены сотни международных спасателей, а также ожидается прибытие новых команд. Наибольшие разрушения понес штат Ла-Гуайра, где расположены ключевые транспортные узлы страны, включая главный международный аэропорт.

Масштабные разрушения и экономические потери

Помимо человеческих жертв, землетрясение привело к колоссальным материальным убыткам. Повреждены или разрушены сотни тысяч зданий, а также объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

По словам председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, масштабы разрушений беспрецедентны.

"Повреждены или разрушены как минимум 383 здания, 13 больниц, 25 торговых центров и еще 1 002 объекта инфраструктуры", — отметил он.

Параллельно международные организации оценивают экономические последствия катастрофы. По данным Программы развития ООН, прямые убытки уже исчисляются миллиардами долларов, а реальные потери могут быть значительно больше.

"Разрушительное землетрясение, произошедшее на этой неделе в Венесуэле, повредило почти 2 млн зданий, а прямые экономические убытки предварительно оцениваются в 6,7 млрд долларов", — говорится в оценке ПРООН.

Эксперты отмечают, что с учетом косвенных последствий общие потери могут вырасти в несколько раз. Также сообщается о сотнях афтершоков, которые продолжают осложнять ситуацию в регионе и тормозить восстановительные работы.

Новини.LIVE сообщали, что в Венесуэле растет число жертв двух мощных землетрясений, произошедших на этой неделе. По состоянию на 26 июня было известно о 235 погибших. Спасательные и медицинские службы продолжают работать в усиленном режиме.

Новини.LIVE также сообщали, что в среду, 24 июня, у северного побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения с интервалом примерно в минуту. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 привели к обрушению зданий и масштабным разрушениям инфраструктуры по всей стране.