Землетруси у Венесуелі: загинули 920 людей, збитки оцінюють у 6,7 млрд доларів

Наслідки землетрусів у Венесуелі. Фото: Reuters

У Венесуелі продовжують ліквідовувати наслідки руйнівних землетрусів, які забрали сотні життів і спричинили масштабні руйнування інфраструктури. Кількість загиблих зростає, рятувальники продовжують пошукові роботи. Економічні втрати країни оцінюються у мільярди доларів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на BBC та CNN у суботу, 27 червня.

У Венесуелі зростає кількість жертв внаслідок землетрусів

Унаслідок серії землетрусів у Венесуелі загинули сотні людей, а кількість поранених перевищила три тисячі. Рятувальні служби продовжують розбирати завали, під якими ще можуть залишатися люди.

Як повідомили влада країни та міжнародні медіа, ситуація залишається критичною через масштаб руйнувань і складність доступу до постраждалих районів.

"920 людей загинули та ще 3 360 дістали поранення внаслідок землетрусів у Венесуелі — рятувальні роботи тривають, ще понад 170 людей перебувають під завалами", — йдеться у повідомленні керівництва країни.

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За попередніми даними, до пошукових робіт залучені сотні міжнародних рятувальників, а також очікується прибуття нових команд. Найбільших руйнувань зазнав штат Ла-Гуайра, де розташовані ключові транспортні вузли країни, включно з головним міжнародним аеропортом.

Масштабні руйнування та економічні втрати

Окрім людських жертв, землетрус спричинив колосальні матеріальні збитки. Пошкоджені або зруйновані сотні тисяч будівель, а також об’єкти соціальної та транспортної інфраструктури.

За словами голови Національної асамблеї Хорхе Родрігеса, масштаби руйнувань є безпрецедентними.

"Пошкоджено або зруйновано щонайменше 383 будівлі, 13 лікарень, 25 торговельних центрів та ще 1 002 об'єкти інфраструктури", — зазначив він.

Паралельно міжнародні організації оцінюють економічні наслідки катастрофи. За даними Програми розвитку ООН, прямі збитки вже сягають мільярдів доларів, а реальні втрати можуть бути значно більшими.

"Руйнівний землетрус, що стався цього тижня у Венесуелі, пошкодив майже 2 млн будівель, а прямі економічні збитки попередньо оцінюються у 6,7 млрд доларів", — йдеться в оцінці ПРООН.

Фахівці зазначають, що з урахуванням непрямих наслідків загальні втрати можуть зрости в кілька разів. Також повідомляється про сотні афтершоків, які продовжують ускладнювати ситуацію в регіоні та гальмувати відновлювальні роботи.

Новини.LIVE інформували, що у Венесуелі зростає кількість жертв двох потужних землетрусів, що сталися цього тижня. Станом на 26 червня було відомо про 235 загиблих. Рятувальні та медичні служби продовжують працювати в посиленому режимі.

Новини.LIVE також писали, що у середу, 24 червня, біля північного узбережжя Венесуели сталися два потужні землетруси з різницею приблизно у хвилину. Поштовхи магнітудою 7,2 та 7,5 спричинили обвал будівель і масштабні руйнування інфраструктури по всій країні.