Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Венесуелі внаслідок землетрусів загинуло 920 осіб: збитки сягнули 6 млрд

У Венесуелі внаслідок землетрусів загинуло 920 осіб: збитки сягнули 6 млрд

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 09:51
Землетруси у Венесуелі: загинули 920 людей, збитки оцінюють у 6,7 млрд доларів
Наслідки землетрусів у Венесуелі. Фото: Reuters

У Венесуелі продовжують ліквідовувати наслідки руйнівних землетрусів, які забрали сотні життів і спричинили масштабні руйнування інфраструктури. Кількість загиблих зростає, рятувальники продовжують пошукові роботи. Економічні втрати країни оцінюються у мільярди доларів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на BBC та CNN у суботу, 27 червня.

У Венесуелі зростає кількість жертв внаслідок землетрусів

Унаслідок серії землетрусів у Венесуелі загинули сотні людей, а кількість поранених перевищила три тисячі. Рятувальні служби продовжують розбирати завали, під якими ще можуть залишатися люди.

Як повідомили влада країни та міжнародні медіа, ситуація залишається критичною через масштаб руйнувань і складність доступу до постраждалих районів.

"920 людей загинули та ще 3 360 дістали поранення внаслідок землетрусів у Венесуелі — рятувальні роботи тривають, ще понад 170 людей перебувають під завалами", — йдеться у повідомленні керівництва країни.

Читайте також:

За попередніми даними, до пошукових робіт залучені сотні міжнародних рятувальників, а також очікується прибуття нових команд. Найбільших руйнувань зазнав штат Ла-Гуайра, де розташовані ключові транспортні вузли країни, включно з головним міжнародним аеропортом.

Масштабні руйнування та економічні втрати

Окрім людських жертв, землетрус спричинив колосальні матеріальні збитки. Пошкоджені або зруйновані сотні тисяч будівель, а також об’єкти соціальної та транспортної інфраструктури.

За словами голови Національної асамблеї Хорхе Родрігеса, масштаби руйнувань є безпрецедентними.

"Пошкоджено або зруйновано щонайменше 383 будівлі, 13 лікарень, 25 торговельних центрів та ще 1 002 об'єкти інфраструктури", — зазначив він.

Паралельно міжнародні організації оцінюють економічні наслідки катастрофи. За даними Програми розвитку ООН, прямі збитки вже сягають мільярдів доларів, а реальні втрати можуть бути значно більшими.

"Руйнівний землетрус, що стався цього тижня у Венесуелі, пошкодив майже 2 млн будівель, а прямі економічні збитки попередньо оцінюються у 6,7 млрд доларів", — йдеться в оцінці ПРООН.

Фахівці зазначають, що з урахуванням непрямих наслідків загальні втрати можуть зрости в кілька разів. Також повідомляється про сотні афтершоків, які продовжують ускладнювати ситуацію в регіоні та гальмувати відновлювальні роботи.

Новини.LIVE інформували, що у Венесуелі зростає кількість жертв двох потужних землетрусів, що сталися цього тижня. Станом на 26 червня було відомо про 235 загиблих. Рятувальні та медичні служби продовжують працювати в посиленому режимі.

Новини.LIVE також писали, що у середу, 24 червня, біля північного узбережжя Венесуели сталися два потужні землетруси з різницею приблизно у хвилину. Поштовхи магнітудою 7,2 та 7,5 спричинили обвал будівель і масштабні руйнування інфраструктури по всій країні.

стихійне лихо землетрус Венесуела
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації