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Головна Новини дня Зеленський зворушливо висловився про композитора Поклада — відео

Зеленський зворушливо висловився про композитора Поклада — відео

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 16:57
Композитор Ігор Поклад помер — Зеленський зворушливо висловився про Героя України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Після повідомлення про смерть композитора Ігоря Поклада Президент Володимир Зеленський відзначив значення його творчості для української культури. Глава держави зауважив, що музика митця стала частиною душі українського народу.

Відео з архівними український лідер опублікував у Facebook в п'ятницю, 11 липня.

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Співчуття Зеленського

Зеленський прокоментував смерть композитора Ігоря Поклада, відзначивши його внесок у розвиток української музики та культурну спадщину країни.

"Ігор Поклад залишив по собі спадок, який звучатиме в серцях українців довгі роки. Творчість композитора стала частиною душі нашого народу. Вдячні за кожну мелодію, глибину й любов до України, вкладену в музику", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Зеленського в Facebook
Повідомлення Зеленського в Facebook

Нагадаємо, про смерть легендарного українського композитора, Героя України Ігоря Поклада повідомили вранці 9 липня. Йому було 83 роки. Шанувальники та знаменитості відреагували на трагічну новину та висловили свої співчуття родині легендарного композитора.

Володимир Зеленський смерть музика Герой України композитор
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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