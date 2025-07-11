Композитор Ігор Поклад помер — Зеленський зворушливо висловився про Героя України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Після повідомлення про смерть композитора Ігоря Поклада Президент Володимир Зеленський відзначив значення його творчості для української культури. Глава держави зауважив, що музика митця стала частиною душі українського народу.

Відео з архівними український лідер опублікував у Facebook в п'ятницю, 11 липня.

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Співчуття Зеленського

Зеленський прокоментував смерть композитора Ігоря Поклада, відзначивши його внесок у розвиток української музики та культурну спадщину країни.

"Ігор Поклад залишив по собі спадок, який звучатиме в серцях українців довгі роки. Творчість композитора стала частиною душі нашого народу. Вдячні за кожну мелодію, глибину й любов до України, вкладену в музику", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Зеленського в Facebook

Нагадаємо, про смерть легендарного українського композитора, Героя України Ігоря Поклада повідомили вранці 9 липня. Йому було 83 роки. Шанувальники та знаменитості відреагували на трагічну новину та висловили свої співчуття родині легендарного композитора.