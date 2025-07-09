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Зеленський відреагував на смерть Ігоря Поклада

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 13:55
Ігор Поклад — реакція Зеленського на смерть композитора
Володимир Зеленський та Ігор Поклад. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Відомий український композитор та Герой України Ігор Поклад помер 9 липня. Його пісні чули мільйони людей, і все своє життя він присвятив українській музиці.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram. 

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Реакція Зеленського на смерть Ігоря Поклада

Зеленський наголосив, що Ігор Поклад — це наша національна легенда та Герой України. Він той, чиї пісні чули мільйони людей, і для українців різних поколінь світлі моменти життя часто пов'язані з його творчістю.

Ігор Поклад
Український композитор Ігор Поклад. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент розповів, що все своє життя Ігор Поклад присвятив українській музиці — пісням, музичним виставам, творам до українських фільмів. Він народився у Другу світову війну і пережив російську окупацію вже у 2022 році на Київщині.

"Сьогодні Ігор Поклад пішов із життя. Але його "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" та "Кохана" назавжди залишаться з нами. Як і памʼять про видатного композитора та українця. Мої щирі співчуття родині видатного митця", — висловив співчуття український лідер. 

Нагадаємо, трагічна звістка про смерть Народного артиста України Ігоря Поклада сколихнула шоубізнес. Зірки вшановують пам'ять композитора.

Також ми писали, що нещодавно пішла з життя Тетяна Шеліга — зірка серіалу "Коли ми вдома". 

Володимир Зеленський смерть Україна Герой України композитор
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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