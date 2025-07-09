Ігор Поклад — помер легендарний український композитор

Український композитор Ігор Поклад. Фото: Світлана Поклад / Facebook

Помер легендарний український композитор, Герой України Ігор Поклад. Йому було 83 роки.

Про це повідомила його дружина Світлана Поклад у Facebook 9 липня.

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"От і все... Любила, люблю і любитиму завжди... Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка... За його безсмертну душу", — написала Світлана.

Скриншот допису Світлани Поклад

Як відомо, Ігор Поклад — лауреат Шевченківської премії (1986 рік), народний артист України (1997 рік). У 2021 році він був відзначений званням Героя України. Вже 2024 року — Національна легенда України.

Композитор є автором понад 150 пісень, музики до фільмів, творів для симфонічного й камерного оркестрів та хору. Його найвідоміші праці — "Кохана", "Дикі гуси", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Скрипка грає", "Чарівна скрипка" та інші.

Попри таку активну творчу діяльність, останні роки життя Ігоря Поклада були важкими. 2014 року чоловік переніс кілька складних операцій, а вже 2022 року пережив російську окупацію у Ворзелі Київської області. Разом з дружиною він тижнями жив у підвалі. Їх евакуювали разом з іншими жителями міста.

Нагадаємо, 28 червня у Львові помер почесний громадянин міста й дисидент Ігор Калинець. Він пішов із життя на 86 році.

Крім того, 5 липня пішла з життя зірка "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга. Заслужена артистка України, акторка театру та кіно була у вкрай важкому стані.