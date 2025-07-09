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Помер український композитор Ігор Поклад

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 08:51
Ігор Поклад — помер легендарний український композитор
Український композитор Ігор Поклад. Фото: Світлана Поклад / Facebook

Помер легендарний український композитор, Герой України Ігор Поклад. Йому було 83 роки.

Про це повідомила його дружина Світлана Поклад у Facebook 9 липня. 

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"От і все... Любила, люблю і любитиму завжди... Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка... За його безсмертну душу", — написала Світлана.

Помер Ігор Поклад
 Скриншот допису Світлани Поклад

Як відомо, Ігор Поклад — лауреат Шевченківської премії (1986 рік), народний артист України (1997 рік). У  2021 році він був відзначений званням Героя України. Вже 2024 року — Національна легенда України. 

Композитор є автором понад 150 пісень, музики до фільмів, творів для симфонічного й камерного оркестрів та хору. Його найвідоміші праці — "Кохана", "Дикі гуси", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Скрипка грає", "Чарівна скрипка" та інші.

Попри таку активну творчу діяльність, останні роки життя Ігоря Поклада були важкими. 2014 року чоловік переніс кілька складних операцій, а вже 2022 року пережив російську окупацію у Ворзелі Київської області. Разом з дружиною він тижнями жив у підвалі. Їх евакуювали разом з іншими жителями міста.

Нагадаємо, 28 червня у Львові помер почесний громадянин міста й дисидент Ігор Калинець. Він пішов із життя на 86 році. 

Крім того, 5 липня пішла з життя зірка "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга. Заслужена артистка України, акторка театру та кіно була у вкрай важкому стані. 

смерть здоров'я Україна Герой України композитор
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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