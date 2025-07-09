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Главная Новости дня Умер украинский композитор Игорь Поклад

Умер украинский композитор Игорь Поклад

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 08:51
Игорь Поклад — умер легендарный украинский композитор
Украинский композитор Игорь Поклад. Фото: Светлана Поклад / Facebook

Умер легендарный украинский композитор, Герой Украины Игорь Поклад. Ему было 83 года.

Об этом сообщила его жена Светлана Поклад в Facebook 9 июля.

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"Вот и все... Любила, люблю и буду любить всегда... Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста... За его бессмертную душу", — написала Светлана.

Помер Ігор Поклад
Скриншот сообщения Светланы Поклад

Как известно, Игорь Поклад — лауреат Шевченковской премии (1986 год), народный артист Украины (1997 год). В 2021 году он был отмечен званием Героя Украины. Уже 2024 года — Национальная легенда Украины.

Композитор является автором более 150 песен, музыки к фильмам, произведений для симфонического и камерного оркестров и хора. Его самые известные работы — "Кохана", "Дикі гуси", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Скрипка грає", "Чарівна скрипка" и другие.

Несмотря на такую активную творческую деятельность, последние годы жизни Игоря Поклада были тяжелыми. В 2014 году мужчина перенес несколько сложных операций, а уже в 2022 году пережил российскую оккупацию в Ворзеле Киевской области. Вместе с женой он неделями жил в подвале. Их эвакуировали вместе с другими жителями города.

Напомним, 28 июня во Львове умер почетный гражданин города и диссидент Игорь Калинец. Он ушел из жизни на 86 году.

Кроме того, 5 июля ушла из жизни звезда "Когда мы дома" Татьяна Шелига. Заслуженная артистка Украины, актриса театра и кино была в крайне тяжелом состоянии.

смерть здоровье Украина Герой Украины композитор
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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