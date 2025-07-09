Игорь Поклад — реакция Зеленского на смерть композитора

Владимир Зеленский и Игорь Поклад. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Известный украинский композитор и Герой Украины Игорь Поклад умер 9 июля. Его песни слышали миллионы людей, и всю свою жизнь он посвятил украинской музыке.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский отметил, что Игорь Поклад — это наша национальная легенда и Герой Украины. Он тот, чьи песни слышали миллионы людей, и для украинцев разных поколений светлые моменты жизни часто связаны с его творчеством.

Украинский композитор Игорь Поклад. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент рассказал, что всю свою жизнь Игорь Поклад посвятил украинской музыке — песням, музыкальным спектаклям, произведениям к украинским фильмам. Он родился во Вторую мировую войну и пережил российскую оккупацию уже в 2022 году на Киевщине.

"Сегодня Игорь Поклад ушел из жизни. Но его "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" и "Кохана" навсегда останутся с нами. Как и память о выдающемся композиторе и украинце. Мои искренние соболезнования семье выдающегося художника", — выразил соболезнования украинский лидер.

Напомним, трагическое известие о смерти Народного артиста Украины Игоря Поклада всколыхнула шоу-бизнес. Звезды чтят память композитора.

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