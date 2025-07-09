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Главная Новости дня Зеленский отреагировал на смерть Игоря Поклада

Зеленский отреагировал на смерть Игоря Поклада

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 13:55
Игорь Поклад — реакция Зеленского на смерть композитора
Владимир Зеленский и Игорь Поклад. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Известный украинский композитор и Герой Украины Игорь Поклад умер 9 июля. Его песни слышали миллионы людей, и всю свою жизнь он посвятил украинской музыке.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Реакция Зеленского на смерть Игоря Поклада

Зеленский отметил, что Игорь Поклад — это наша национальная легенда и Герой Украины. Он тот, чьи песни слышали миллионы людей, и для украинцев разных поколений светлые моменты жизни часто связаны с его творчеством.

Ігор Поклад
Украинский композитор Игорь Поклад. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент рассказал, что всю свою жизнь Игорь Поклад посвятил украинской музыке — песням, музыкальным спектаклям, произведениям к украинским фильмам. Он родился во Вторую мировую войну и пережил российскую оккупацию уже в 2022 году на Киевщине.

"Сегодня Игорь Поклад ушел из жизни. Но его "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" и "Кохана" навсегда останутся с нами. Как и память о выдающемся композиторе и украинце. Мои искренние соболезнования семье выдающегося художника", — выразил соболезнования украинский лидер.

Напомним, трагическое известие о смерти Народного артиста Украины Игоря Поклада всколыхнула шоу-бизнес. Звезды чтят память композитора.

Также мы писали, что недавно ушла из жизни Татьяна Шелига — звезда сериала "Когда мы дома".

Владимир Зеленский смерть Украина Герой Украины композитор
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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