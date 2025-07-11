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Зеленский трогательно высказался о композиторе Покладе — видео

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 16:57
Композитор Игорь Поклад умер - Зеленский трогательно высказался о Герое Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

После сообщения о смерти композитора Игоря Поклада Президент Владимир Зеленский отметил значение его творчества для украинской культуры. Глава государства отметил, что музыка художника стала частью души украинского народа.

Видео с архивными украинский лидер опубликовал в Facebook в пятницу, 11 июля.

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Соболезнования Зеленского

Зеленский прокомментировал смерть композитора Игоря Поклада, отметив его вклад в развитие украинской музыки и культурное наследие страны.

"Игорь Поклад оставил после себя наследие, которое будет звучать в сердцах украинцев долгие годы. Творчество композитора стало частью души нашего народа. Благодарны за каждую мелодию, глубину и любовь к Украине, вложенную в музыку", — говорится в сообщении.

Повідомлення Зеленського в Facebook
Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, о смерти легендарного украинского композитора, Героя Украины Игоря Поклада сообщили утром 9 июля. Ему было 83 года. Поклонники и знаменитости отреагировали на трагическую новость и выразили свои соболезнования семье легендарного композитора.

Владимир Зеленский смерть музыка Герой Украины композитор
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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