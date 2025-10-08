Відео
Головна Новини дня Зеленський звільнив посла України в Латвії

Зеленський звільнив посла України в Латвії

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 10:58
Зеленський ухвалив рішення щодо українського дипломата в Латвії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

Читайте також:

Кадрові зміни у дипломатичному корпусі

Володимир Зеленський підписав документ про звільнення українського посла в Латвії. Рішення стосується Анатолія Куцевола, який обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Латвійській Республіці. Указ №752/2025 набув чинності з моменту його оприлюднення.

"Звільнити Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці", — йдеться в документі.

Анатолій Куцевол очолював українське дипломатичне представництво в Латвії з 2022 року. Наразі нове призначення на посаду посла ще не оголошено.

Нагадаємо, що Європейський Союз готує нові обмеження для російських дипломатів через підвищений ризик шпигунства та саботажу, погодивши посилення контролю за їх пересуванням у межах блоку.

Раніше ми також інформували, що Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Чехії, Норвегії та Німеччини.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
