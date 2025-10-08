Зеленский принял решение относительно украинского дипломата в Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике. Соответствующий указ обнародован на официальном сайте.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский подписал документ об увольнении украинского посла в Латвии. Решение касается Анатолия Куцевола, который занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике. Указ №752/2025 вступил в силу с момента его обнародования.

"Уволить Куцевола Анатолия Анатольевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике", — говорится в документе.

Анатолий Куцевол возглавлял украинское дипломатическое представительство в Латвии с 2022 года. Сейчас новое назначение на должность посла еще не объявлено.

Напомним, что Европейский Союз готовит новые ограничения для российских дипломатов из-за повышенного риска шпионажа и саботажа, согласовав усиление контроля за их передвижением в пределах блока.

Ранее мы также информировали, что Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов Чехии, Норвегии и Германии.