Зеленский принял верительные грамоты от новых европейских послов

Зеленский принял верительные грамоты от новых европейских послов

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 20:39
Зеленский принял верительные грамоты от послов Чехии, Германии и Норвегии — фото, видео
Встреча Владимира Зеленского с европейскими послами. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов Чехии, Норвегии и Германии. С каждым из них глава государства провел короткие переговоры о дальнейшей двусторонней поддержке Украины.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в субботу, 20 сентября.



Зеленский поздравил новых послов Норвегии, Чехии и Германии

Во время встреч президент поблагодарил за помощь и обсудил ряд направлений сотрудничества, прежде всего в оборонной и энергетической сферах.

"Поздравил (послов — ред.) с началом дипломатических миссий и поблагодарил за поддержку их странами Украины. Обсудили усиление нашего сотрудничества, в частности в секторе безопасности и обороны. Совместно добавляем безопасности прочности всей Европе и движемся к надежному и гарантированному миру в Украине", — сообщил Зеленский.

Зеленський приняв вірчі грамоти від послів
Зеленский во время торжественной части. Фото: Офис президента

В разговоре с послом Чехии Лубошем Веселы акценты ставились на продолжении сотрудничества в оборонной отрасли и реализации совместных проектов в сфере ОПК. Отдельно обсуждалась чешская инициатива по поставкам артиллерийских боеприпасов. Прага намерена до конца года выполнить план по поставкам 1,8 миллиона снарядов. Также стороны скоординировали подготовку мероприятий на полях Генассамблеи ООН и обсудили проведение совместного заседания правительств в ближайшее время.

Зеленський зустрівся з послом Чехії
Владимир Зеленский и Лубош Веселы

Во время беседы с послом Норвегии Ларсом Хансеном Зеленский поблагодарил за значительную финансовую помощь, которую Украина получает от Осло, и за прием украинских беженцев. Стороны затронули вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны, в частности совместного производства дронов и поддержки систем ПВО NASAMS, а также углубления энергетического взаимодействия — прежде всего по импорту природного газа на зиму.

Зеленський зустрівся з послом Норвегії
Встреча Владимира Зеленского с послом Норвегии Ларсом Хансеном

Встреча с послом Германии Гайко Томсом была посвящена благодарности за ведущую роль Берлина в поддержке Украины в Европе и потребностям в укреплении воздушного щита. Зеленский и Томс обсудили возможность дополнительных поставок систем Patriot и ракет к ним в кооперации с Норвегией, развитие инициативы PURL, а также дополнительное финансирование для производства дронов-перехватчиков, дальнобойных БПЛА и ракет и вопросы совместного производства вооружений.

Зеленський зустрівся з послом Німеччини
Разговор Владимира Зеленского с послом Германии Гайко Томсом

Напомним, в вечернем обращении Владимир Зеленский высказался о новом пакете санкций ЕС против России. Украина надеется на решительную позицию стран-партнеров в усилении давления на Кремль.

А также президент Украины провел пресс-конференцию с журналистами. Среди главных тем — предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом и ситуация на фронте.

Владимир Зеленский Германия Чехия посол Норвегия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
