Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал сильный санкционный удар по РФ — обращение

Зеленский анонсировал сильный санкционный удар по РФ — обращение

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 18:23
Украина и ЕС усилят санкционное давление на Россию — обращение Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал 19-й пакет санкций Европейского Союза против России. Украинский лидер анонсировал давление на "теневой флот", а также криптовалютные схемы страны-агрессора.

Об этом президент сообщил в вечернем обращении в субботу, 20 сентября.

Реклама
Читайте также:

Обращение Владимира Зеленского

Глава государства отметил, что Украина ожидает официального утверждения 19-го пакета санкций ЕС против России. Зеленский отметил, что новые ограничения должны существенно повлиять на страну-агрессора.

"Эта неделя приблизила согласование 19-го пакета санкций против российской агрессии, ожидаем утверждения. Быстро синхронизируем пакет в Украине. Энергоресурсы России ограничиваются. Также инфраструктура теневого флота: будет новое давление. Также криптовалютные схемы, которые россияне используют именно для обхода санкций: Европа будет противодействовать. Спасибо, что украинские предложения к санкционному пакету Евросоюза во многом учтены. Мы постоянно ведем эту работу с каждым нашим партнером, и, конечно, прежде всего с Европейским Союзом и также с "Группой семи". Мы ожидаем сильных санкционных шагов также от Соединенных Штатов Америки — Европа свою часть работы выполняет", — сказал президент.

Кроме того, сегодня лидер государства подписал ряд указов о наложении санкций на лиц, которые поддерживают Россию и продвигают ее нарративы не только в Украине, но и в Молдове.

"Подписал сегодня и указы о применении новых санкций Украины. Три пакета санкций были мною подписаны. В частности, против пропагандистов, которые помогают России, против различных лиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории и наполняют бюджет России, поддерживают эту систему зла, а также против лиц, которые дестабилизируют Молдову в интересах Москвы. Украина помогает Молдове, и мы заинтересованы в стабильности нашего соседа — в успехе Молдовы", — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины назвал последствия отказа российского диктатора Путина от переговоров.Украинский лидер заявил, что это спровоцирует реакцию США. 

А также Новини.LIVE собрали главные тезисы Владимира Зеленского с пресс-конференции 20 сентября. Он рассказал о ситуации на фронте и предстоящей встрече с Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский санкции против России Европейский союз обращение война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации