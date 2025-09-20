Украина и ЕС усилят санкционное давление на Россию — обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал 19-й пакет санкций Европейского Союза против России. Украинский лидер анонсировал давление на "теневой флот", а также криптовалютные схемы страны-агрессора.

Об этом президент сообщил в вечернем обращении в субботу, 20 сентября.

Обращение Владимира Зеленского

Глава государства отметил, что Украина ожидает официального утверждения 19-го пакета санкций ЕС против России. Зеленский отметил, что новые ограничения должны существенно повлиять на страну-агрессора.

"Эта неделя приблизила согласование 19-го пакета санкций против российской агрессии, ожидаем утверждения. Быстро синхронизируем пакет в Украине. Энергоресурсы России ограничиваются. Также инфраструктура теневого флота: будет новое давление. Также криптовалютные схемы, которые россияне используют именно для обхода санкций: Европа будет противодействовать. Спасибо, что украинские предложения к санкционному пакету Евросоюза во многом учтены. Мы постоянно ведем эту работу с каждым нашим партнером, и, конечно, прежде всего с Европейским Союзом и также с "Группой семи". Мы ожидаем сильных санкционных шагов также от Соединенных Штатов Америки — Европа свою часть работы выполняет", — сказал президент.

Кроме того, сегодня лидер государства подписал ряд указов о наложении санкций на лиц, которые поддерживают Россию и продвигают ее нарративы не только в Украине, но и в Молдове.

"Подписал сегодня и указы о применении новых санкций Украины. Три пакета санкций были мною подписаны. В частности, против пропагандистов, которые помогают России, против различных лиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории и наполняют бюджет России, поддерживают эту систему зла, а также против лиц, которые дестабилизируют Молдову в интересах Москвы. Украина помогает Молдове, и мы заинтересованы в стабильности нашего соседа — в успехе Молдовы", — подчеркнул Зеленский.

