Україна та ЄС посилять тиск санкцій на Росію — звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Український лідер анонсував тиск на "тіньовий флот", а також криптовалютні схеми країни-агресорки.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні у суботу, 20 вересня.

Звернення Володимира Зеленського

Глава держави зазначив, що Україна очікує офіційного затвердження 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Зеленський наголосив, що нові обмеження мають суттєво вплинути на країну-агресорку.

"Цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії, очікуємо на затвердження. Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Енергоресурси Росії обмежуються. Також інфраструктура тіньового флоту: буде новий тиск. Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій: Європа буде протидіяти. Дякую, що українські пропозиції до санкційного пакету Євросоюзу багато в чому враховані. Ми постійно ведемо цю роботу з кожним нашим партнером, і, звісно, передусім з Європейським Союзом і також з "Групою семи". Ми очікуємо сильних санкційних кроків також від Сполучених Штатів Америки — Європа свою частину роботи виконує", — сказав президент.

Крім того, сьогодні лідер держави підписав низку указів щодо накладання санкцій на осіб, які підтримують Росію та просувають її наративи не лише в Україні, а й в Молдові.

"Підписав сьогодні й укази про застосування нових санкцій України. Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда — в успіху Молдови", — наголосив Зеленський.

