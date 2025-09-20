Відео
Головна Новини дня Зеленський приняв вірчі грамоти від нових європейських послів

Зеленський приняв вірчі грамоти від нових європейських послів

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 20:39
Зеленський приняв вірчі грамоти від послів Чехії, Німеччини і Норвегії — фото, відео
Зустріч Володимира Зеленського з європейськими послами. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Чехії, Норвегії та Німеччини. Із кожним з них глава держави провів короткі переговори щодо подальшої двосторонньої підтримки України.

Про це український лідер повідомив у Telegram у суботу, 20 вересня.

Читайте також:

Зеленський привітав нових послів Норвегії, Чехії та Німеччини

Під час зустрічей президент подякував за допомогу та обговорив низку напрямів співпраці, перш за все в оборонній та енергетичній сферах.

"Привітав (послів — ред.) із початком дипломатичних місій і подякував за підтримку їхніми країнами України. Обговорили посилення нашої співпраці, зокрема в секторі безпеки та оборони.  Спільно додаємо безпекової міцності всій Європі та рухаємося до надійного й гарантованого миру в Україні", — повідомив Зеленський.

Зеленський приняв вірчі грамоти від послів
Зеленський під ас урочистої частини. Фото: Офіс президента

У розмові з послом Чехії Лубошем Весели акценти ставилися на продовженні співпраці в оборонній галузі та реалізації спільних проєктів у сфері ОПК. Окремо обговорювалася чеська ініціатива з постачання артилерійських боєприпасів. Прага має намір до кінця року виконати план із поставок 1,8 мільйона снарядів. Також сторони скоординували підготовку заходів на полях Генасамблеї ООН і обговорили проведення спільного засідання урядів найближчим часом. 

Зеленський зустрівся з послом Чехії
Володимир Зеленський та Лубош Весели

Під час бесіди з послом Норвегії Ларсом Хансеном Зеленський подякував за значну фінансову допомогу, яку Україна отримує від Осло, і за прийом українських біженців. Сторони торкнулися питань співпраці у сфері безпеки й оборони, зокрема спільного виробництва дронів та підтримки систем ППО NASAMS, а також поглиблення енергетичної взаємодії — передусім щодо імпорту природного газу на зиму.

Зеленський зустрівся з послом Норвегії
Зустріч Володимира Зеленського з послом Норвегії Ларсом Хансеном

Зустріч із послом Німеччини Гайко Томсом була присвячена подяці за провідну роль Берліна у підтримці України в Європі та потребам у зміцненні повітряного щита. Зеленський і Томс обговорили можливість додаткового постачання систем Patriot та ракет до них у кооперації з Норвегією, розвиток ініціативи PURL, а також додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, далекобійних БПЛА і ракет та питання спільного виробництва озброєнь.

Зеленський зустрівся з послом Німеччини
Розмова Володимира Зеленського з послом Німеччини Гайко Томсом

Нагадаємо, у вечірньому зверненні Володимир Зеленський висловився про новий пакет санкцій ЄС проти Росії. Україна сподівається на рішучу позицію країн-партнерів у посиленні тиску на Кремль.

А також президент України провів пресконференцію з журналістами. Серед головних тем — майбутня зустріч із президентом США Дональдом Трампом і ситуація на фронті.

Володимир Зеленський Німеччина Чехія посол Норвегія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
