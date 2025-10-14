Євген Острянський став першим заступником секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Посаду обійняв Євген Острянський.

Відповідні укази №779 та №780 опубліковані на сайті президента 14 жовтня 2025 року.

Призначення нового першого заступника секретаря РНБО

Згідно з указами президента, новим першим заступником секретаря РНБО став Євген Острянський. До цього він працював заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Водночас секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що Острінський — офіцер, який має понад 30 років досвіду військової служби. За його словами, він фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

У Рад національної безпеки Євген Острянський займатиметься координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашої армії, а також координацією та підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.

