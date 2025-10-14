Відео
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО

Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 18:54
Євген Острянський став першим заступником секретаря РНБО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Посаду обійняв Євген Острянський.

Відповідні укази №779 та №780 опубліковані на сайті президента 14 жовтня 2025 року.

Читайте також:

Призначення нового першого заступника секретаря РНБО

Згідно з указами президента, новим першим заступником секретаря РНБО став Євген Острянський. До цього він працював заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Водночас секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що Острінський — офіцер, який має понад 30 років досвіду військової служби. За його словами, він фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

У Рад національної безпеки Євген Острянський займатиметься координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашої армії, а також координацією та підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.

Нагадаємо, 8 жовтня Зеленський призначив двох членів Вищої ради правосуддя. Йдеться про Максима Сав'юка та Віталія Махінчука.

Також ми писали, що Юрій Гангалюк долучився до Офісу президента. Він понад 30 років віддав службі в прикордонних військах.

Володимир Зеленський призначення звільнення РНБО посада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
