До Офісу президента долучився Юрій Гангалюк — що про нього відомо

До Офісу президента долучився Юрій Гангалюк — що про нього відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 17:58
До Офісу президента долучився Юрій Гангалюк — що про нього відомо
Юрій Гангалюк. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Офіс президента України продовжує реформування та посилення командою військових фахівців. Сьогодні до команди приєднався Юрій Гангалюк — офіцер, який понад 30 років віддав службі в прикордонних військах.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у п'ятницю, 19 вересня, у Telegram.

Читайте також:
До Офісу президента долучився Юрій Гангалюк — що про нього відомо - фото 1
Пост Єрмака. Фото: скриншот

Кадрові зміни в Офісі президента

За словами Єрмака, кар’єра Гангалюка — це не просто посади, а історія людини, яка у критичні моменти завжди обирала державу. Юрій починав службу на західному кордоні України, де понад десять років тримав рубіж.

Пізніше очолював кадрові підрозділи в Азово-Чорноморському регіоні, а під час окупації Криму в 2014 році організовував передислокацію людей та техніки на материкову частину України.

Після цього він працював у Адміністрації Державної прикордонної служби, очолював відділ кадрів Західного регіонального управління та пройшов АТО.

У 2021 році Гангалюк завершив службу, проте початок повномасштабної війни повернув його до лав армії. Уже 24 лютого 2022 року офіцер самостійно пішов до військкомату. Відтоді він у строю, бере участь у бойових завданнях у складі комендатури швидкого реагування "Шквал" та захищає країну на передовій.

"Це людина, яка знає, як працює армія, як формуються сильні колективи та що означає справжня відданість Україні", — зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський звільнив з посад командувачів двох корпусів, а саме Володимира Сіленка та Максима Кітугіна. 

А також Кабмін тимчасово відсторонив Олександра Більчука від виконання обов’язків голови Державної авіаційної служби України. 

Анастасія Писаненко
Автор:
Анастасія Писаненко
