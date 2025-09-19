Видео
Главная Новости дня К Офису президента присоединился Гангалюк — что о нем известно

К Офису президента присоединился Гангалюк — что о нем известно

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 17:58
К Офису президента присоединился Юрий Гангалюк - что о нем известно
Юрий Гангалюк. Фото: Telegram Андрея Ермака

Офис президента Украины продолжает реформирование и усиление командой военных специалистов. Сегодня к команде присоединился Юрий Гангалюк — офицер, который более 30 лет отдал службе в пограничных войсках.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 19 сентября, в Telegram.

Кадровые изменения в Офисе президента

По словам Ермака, карьера Гангалюка — это не просто должности, а история человека, который в критические моменты всегда выбирал государство. Юрий начинал службу на западной границе Украины, где более десяти лет держал рубеж.

Позже возглавлял кадровые подразделения в Азово-Черноморском регионе, а во время оккупации Крыма в 2014 году организовывал передислокацию людей и техники на материковую часть Украины.

После этого он работал в Администрации Государственной пограничной службы, возглавлял отдел кадров Западного регионального управления и прошел АТО.

В 2021 году Гангалюк завершил службу, однако начало полномасштабной войны вернуло его в ряды армии. Уже 24 февраля 2022 года офицер самостоятельно пошел в военкомат. С тех пор он в строю, участвует в боевых задачах в составе комендатуры быстрого реагирования "Шквал" и защищает страну на передовой.

"Это человек, который знает, как работает армия, как формируются сильные коллективы и что означает настоящая преданность Украине", — отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский уволил с должностей командующих двух корпусов, а именно Владимира Силенко и Максима Китугина.

А также Кабмин временно отстранил Александра Бильчука от исполнения обязанностей председателя Государственной авиационной службы Украины.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
