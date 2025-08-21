Видео
Главу Госавиаслужбы отстранили от обязанностей — какая причина

Главу Госавиаслужбы отстранили от обязанностей — какая причина

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 15:44
Бильчука отстранили от исполнения обязанностей - что известно
Александр Бильчук. Фото: Укринформ

Кабмин временно отстранил Александра Бильчука от исполнения обязанностей председателя Государственной авиационной службы Украины. Это произошло в связи с дисциплинарным производством.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Читайте также:

Бильчука отстранили от исполнения обязанностей

"Отстранить Бильчука Александра Васильевича от исполнения должностных обязанностей председателя Государственной авиационной службы Украины на время осуществления дисциплинарного производства", — говорится в сообщении.

Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы поручено осуществить соответствующее дисциплинарное производство до 10 сентября 2025 года.

Временно исполнение обязанностей председателя Госавиаслужбы возложено на заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Даниила Меньшикова.

Напомним, что Герман Сметанин во второй раз возглавил Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" — его назначил наблюдательный совет.

До этого Кабинет Министров назначил Татьяну Бережную исполняющей обязанности министра культуры и информационной политики.

Кабинет министров увольнение кадровые изменения правительство авиация
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
