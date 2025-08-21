Бильчука отстранили от исполнения обязанностей - что известно

Александр Бильчук. Фото: Укринформ

Кабмин временно отстранил Александра Бильчука от исполнения обязанностей председателя Государственной авиационной службы Украины. Это произошло в связи с дисциплинарным производством.

Бильчука отстранили от исполнения обязанностей

"Отстранить Бильчука Александра Васильевича от исполнения должностных обязанностей председателя Государственной авиационной службы Украины на время осуществления дисциплинарного производства", — говорится в сообщении.

Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы поручено осуществить соответствующее дисциплинарное производство до 10 сентября 2025 года.

Временно исполнение обязанностей председателя Госавиаслужбы возложено на заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Даниила Меньшикова.

