Герман Сметанін вдруге очолив Укроборонпром

Герман Сметанін вдруге очолив Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Його призначила наглядова рада за результатами конкурсу.

Про це повідомили в Укроборонпромі 20 серпня.

Сметанін очолив "Укроборонпром"

"За результатами конкурсу на посаду Генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", наглядова рада Товариства призначила нового керівника — Германа Сметаніна", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом було 14 кандидатів. Їхній пошук, відбір та оцінку проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson. Відомо, що вона спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня та має низку успішних кейсів у провідних українських та іноземних бізнесів.

Рішення про призначення нового Генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору.

"Герман Сметанін здобув унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні. Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому, а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі", — наголосив голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія.

Реакція Германа Сметаніна

Сметанін подякував Наглядовій раді за можливість вдруге очолити "Укроборонпром" і заявив, що це для нього велика честь. За його словами, він радий повернутися на посаду з більшим досвідом і ширшим розумінням сфери.

"Пріоритети залишаються незмінними: масштабування виробництва — щоб військо отримувало більше української зброї. Працюватимемо над розбудовою антикорупційної інфраструктури компанії, адже ми ведемо чесну й прозору діяльність", — підкреслив посадовець.

Він наголосив, що усією командою також будуть зміцнювати та розширювати міжнародні зв'язки. Сметанін нагадав, що Укроборонпром вже став надійним партнером для багатьох іноземних компаній.

Що відомо про Германа Сметаніна

Герман Сметанін народився 8 жовтня 1993 року у Харкові. Він здобув освіту інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

А вже в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського став магістром менеджменту в оборонно-промисловому комплексі.

Сметанін розпочав свою кар'єру у Харківському конструкторському бюро машинобудування ім. Морозова та на Львівському бронетанковому заводі. Далі був директором з виробництва на заводі імені Малишева, у 28 років став директором Харківського бронетанкового заводу, а згодом очолив завод імені Малишева.

Сметанін вже очолював "Укроборонпром" у 2023 році. У 2024-2025 роках він обіймав посаду міністра із питань стратегічних галузей промисловості.

