Главная Новости дня Сметанин во второй раз возглавил Укроборонпром — что известно

Сметанин во второй раз возглавил Укроборонпром — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 14:56
Герман Сметанин во второй раз возглавил Укроборонпром
Глава Укроборонпрома Герман Сметанин. Фото: facebook/german.smetanin

Герман Сметанин во второй раз возглавил Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Его назначил наблюдательный совет по результатам конкурса.

Об этом сообщили в Укроборонпроме 20 августа.

Читайте также:

Сметанин возглавил Укроборонпром

"По результатам конкурса на должность Генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность", наблюдательный совет Общества назначил нового руководителя — Германа Сметанина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было 14 кандидатов. Их поиск, отбор и оценку проводила международная компания Odgers Berndtson. Известно, что она специализируется на подборе руководителей высокого уровня и имеет ряд успешных кейсов в ведущих украинских и иностранных бизнесов.

Решение о назначении нового Генерального директора было принято после финальных собеседований с кандидатурами, которые попали в шорт-лист по результатам предварительного отбора.

"Герман Сметанин получил уникальный опыт работы и хорошо разбирается как во внутренних процессах предприятий, так и в организации работы ОПК на правительственном уровне. Этот комплекс знаний и навыков позволяет эффективно организовать текущую работу Укроборонпрома, а также иметь стратегическое видение дальнейшего развития отрасли", — отметил председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария.

Герман Сметанін
Скриншот сообщения Укроборонпрома

Реакция Германа Сметанина

Сметанин поблагодарил Наблюдательный совет за возможность во второй раз возглавить Укроборонпром и заявил, что это для него большая честь. По его словам, он рад вернуться на должность с большим опытом и более широким пониманием сферы.

"Приоритеты остаются неизменными: масштабирование производства — чтобы войско получало больше украинского оружия. Будем работать над развитием антикоррупционной инфраструктуры компании, ведь мы ведем честную и прозрачную деятельность", — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что всей командой также будут укреплять и расширять международные связи. Сметанин напомнил, что Укроборонпром уже стал надежным партнером для многих иностранных компаний.

Що відомо про Германа Сметаніна
Скриншот сообщения Германа Сметанина

Что известно о Германе Сметанине

Герман Сметанин родился 8 октября 1993 года в Харькове. Он получил образование инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете.

А уже в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского стал магистром менеджмента в оборонно-промышленном комплексе.

Сметанин начал свою карьеру в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова и на Львовском бронетанковом заводе. Далее был директором по производству на заводе имени Малышева, в 28 лет стал директором Харьковского бронетанкового завода, а затем возглавил завод имени Малышева.

Сметанин уже возглавлял Укроборонпром в 2023 году. В 2024-2025 годах он занимал должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, недавно депутат Юрий Камельчук сказал, сколько оружия Украина сможет производить в этом году. Можно выйти на покрытие до 80% потребностей армии за счет собственного производства.

Также мы писали, что украинские танки Т-84 "Оплот" заметили в боях между Таиландом и Камбоджей.

Укроборонпром оружие Минстратегпром должность министр ВПК
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
