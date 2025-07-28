Бережна стала т.в.о. міністерки культури та стратегічних комунікацій

Тетяна Бережна. Фото: instagram.com/tetyana__b/

У понеділок, 28 липня, Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну виконувачкою обов’язків міністра культури та інформаційної політики. Разом з нею продовжить працювати чинна команда — Галина Григоренко, Анастасія Бондар та інші заступники, відповідальні за ключові напрями.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

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"У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами", — написала Свириденко.

Вона наголосила, що основним завданням Бережної є забезпечення стабільного фінансування української культури в умовах війни. Крім того, потрібно провести аудит потреб, посилити співпрацю з донорами та залучити додаткові ресурси. У цих сферах Тетяна Бережна вже продемонструвала успіхи під час роботи в Мінекономіки.

"Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії", — запевнила Свириденко.

Голова уряду підкреслила, що незабаром Кабмін має намір виділити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окрему сферу з чітким мандатом і необхідними ресурсами. Це дасть змогу ефективно зосередитися на зміцненні інформаційної стійкості держави.

"Культурній політиці потрібен новий імпульс", — підсумувала прем'єрка.

Раніше стало відомо, кого Володимир Зеленський призначив на посади нових послів України.

А 17 липня Рада проголосувала за призначення нового уряду.