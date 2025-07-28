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Стало известно, кто временно возглавит Минкульт

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 22:30
Бережная стала в.и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций
Татьяна Бережная. Фото: instagram.com/tetyana__b/

В понедельник, 28 июля, Кабинет Министров назначил Татьяну Бережную исполняющей обязанности министра культуры и информационной политики. Вместе с ней продолжит работать действующая команда — Галина Григоренко, Анастасия Бондарь и другие заместители, ответственные за ключевые направления.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

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Пост Свириденко. Фото: скриншот

Бережная стала в.и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций

"Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временной руководительницы поручено опытному управленцу с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами", — написала Свириденко.

Она подчеркнула, что основной задачей Бережной является обеспечение стабильного финансирования украинской культуры в условиях войны. Кроме того, нужно провести аудит потребностей, усилить сотрудничество с донорами и привлечь дополнительные ресурсы. В этих сферах Татьяна Бережная уже продемонстрировала успехи во время работы в Минэкономики.

"Бережная имеет большой опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии", — заверила Свириденко.

Глава правительства подчеркнула, что вскоре Кабмин намерен выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельную сферу с четким мандатом и необходимыми ресурсами. Это позволит эффективно сосредоточиться на укреплении информационной устойчивости государства.

"Культурной политике нужен новый импульс", — подытожила премьер.

Ранее стало известно, кого Владимир Зеленский назначил на должности новых послов Украины.

А 17 июля Рада проголосовала за назначение нового правительства.

Кабинет министров Минкульт назначение Юлия Свириденко кадровые изменения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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