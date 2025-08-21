Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Голову Державіаслужби відсторонили від обов’язків — яка причина

Голову Державіаслужби відсторонили від обов’язків — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 15:44
Більчука відсторонили від виконання обов’язків - що відомо
Олександр Більчук. Фото: Укрінформ

Кабмін тимчасово відсторонив Олександра Більчука від виконання обов’язків голови Державної авіаційної служби України. Це сталося у зв’язку з дисциплінарним провадженням.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Реклама
Читайте також:

Більчука відсторонили від виконання обов’язків

"Відсторонити Більчука Олександра Васильовича від виконання посадових обов’язків голови Державної авіаційної служби України на час здійснення дисциплінарного провадження", — йдеться в повідомленні.

Комісії з питань вищого корпусу державної служби доручено здійснити відповідне дисциплінарне провадження до 10 вересня 2025 року.

Тимчасово виконання обов’язків голови Державіаслужби покладено на заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Даніїла Меньшикова.

Нагадаємо, що Герман Сметанін вдруге очолив Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" — його призначила наглядова рада.

До цього Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну виконувачкою обов’язків міністра культури та інформаційної політики.

Кабінет міністрів звільнення кадрові зміни уряд авіація
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації