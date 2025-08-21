Більчука відсторонили від виконання обов’язків - що відомо

Олександр Більчук. Фото: Укрінформ

Кабмін тимчасово відсторонив Олександра Більчука від виконання обов’язків голови Державної авіаційної служби України. Це сталося у зв’язку з дисциплінарним провадженням.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Реклама

Читайте також:

Більчука відсторонили від виконання обов’язків

"Відсторонити Більчука Олександра Васильовича від виконання посадових обов’язків голови Державної авіаційної служби України на час здійснення дисциплінарного провадження", — йдеться в повідомленні.

Комісії з питань вищого корпусу державної служби доручено здійснити відповідне дисциплінарне провадження до 10 вересня 2025 року.

Тимчасово виконання обов’язків голови Державіаслужби покладено на заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Даніїла Меньшикова.

Нагадаємо, що Герман Сметанін вдруге очолив Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" — його призначила наглядова рада.

До цього Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну виконувачкою обов’язків міністра культури та інформаційної політики.