Україна
Зеленський призначив двох членів Вищої ради правосуддя

Зеленський призначив двох членів Вищої ради правосуддя

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 17:59
Сав'юка та Махінчука призначили членами Вищої ради правосуддя
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня призначив двох членів Вищої ради правосуддя. Посади обіймуть Максим Сав'юк та Віталій Махінчук.

Відповідні укази №753/2025 та №754/2025 з'явились на сайті Президента. 

Читайте також:

Члени Вищої ради правосуддя

Згідно з указами, Максима Сав'юка та Віталія Махінчука призначили на посади членів Вищої ради правосуддя. 

Сав'як — детектив НАБУ і основний напрямок його роботи полягав у розслідуванні кримінальних корупційних правопорушень, які вчиняються в системі правосуддя та в органах прокуратури. А Махінчук є заслуженим юристом України та обіймає посаду заступника членкині Дорадчої групи експертів. 

Зазначимо, що Вища рада правосуддя (ВРП) — незалежний орган суддівського врядування та єдиний дисциплінарний орган щодо суддів. Наразі до її складу входить вже 17 членів. 

Нагадаємо, 8 жовтня Верховна Рада провалила призначення суддів КСУ. Жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів.

А раніше до Офісу президента долучився Юрій Гангалюк. Він понад 30 років віддав службі в прикордонних військах.

Володимир Зеленський правосуддя призначення кадрові зміни указ посада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
