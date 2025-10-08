Сав'юка та Махінчука призначили членами Вищої ради правосуддя

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня призначив двох членів Вищої ради правосуддя. Посади обіймуть Максим Сав'юк та Віталій Махінчук.

Відповідні укази №753/2025 та №754/2025 з'явились на сайті Президента.

Члени Вищої ради правосуддя

Згідно з указами, Максима Сав'юка та Віталія Махінчука призначили на посади членів Вищої ради правосуддя.

Сав'як — детектив НАБУ і основний напрямок його роботи полягав у розслідуванні кримінальних корупційних правопорушень, які вчиняються в системі правосуддя та в органах прокуратури. А Махінчук є заслуженим юристом України та обіймає посаду заступника членкині Дорадчої групи експертів.

Зазначимо, що Вища рада правосуддя (ВРП) — незалежний орган суддівського врядування та єдиний дисциплінарний орган щодо суддів. Наразі до її складу входить вже 17 членів.

Нагадаємо, 8 жовтня Верховна Рада провалила призначення суддів КСУ. Жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів.

А раніше до Офісу президента долучився Юрій Гангалюк. Він понад 30 років віддав службі в прикордонних військах.