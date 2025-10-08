Відео
Україна
Головна Новини дня Рада провалила призначення суддів КСУ

Рада провалила призначення суддів КСУ

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 15:18
Призначення суддів КСУ — скільки голосів набрали Захар Тропін, Юлія Кириченко, Тарас Цимбалістий та Оксана Клименко
Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Сьогодні Верховна Рада не змогла призначити чотирьох нових суддів Конституційного Суду. Жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у середу, 8 жовтня.

Читайте також:

Голосування за суддів КСУ — скільки голосів отримали

Для затвердження кандидата на посаду судді потрібно, аби він набрав 226 голосів. Проте нардепи не підтримали жодну з кандидатур.

Зокрема:

  • директор Департаменту міжнародного співробітництва та представництва міністерства юстиції України Захар Тропін отримав лише 224 голоси;
  • членкиня правління Центру політико-правових реформ та радниця голови Верховної Ради Руслана Стефанчука Юлія Кириченко набрала 179 голосів;
  • прокурор Офісу Генерального прокурора Тарас Цимбалістий отримав 84 голоси;
  • не вистачило голосів і головній науковій консультантці сектору розвитку законодавства з питань правової політики Дослідницької служби Верховної Ради Оксані Клименко.

Стефанчук доручив Комітету з питань правової політики провести новий конкурсний відбір.

Нагадаємо, сьогодні парламент також ухвалив остаточне рішення щодо проведення місцевих виборів у жовтні.

Також ми писали, як працюватиме парламент під час тривоги.

Верховна Рада суд судді голосування парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
