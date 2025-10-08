Призначення суддів КСУ — скільки голосів набрали Захар Тропін, Юлія Кириченко, Тарас Цимбалістий та Оксана Клименко

Рада провалила призначення суддів КСУ
Дата публікації: 8 жовтня 2025 15:18
Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ
Сьогодні Верховна Рада не змогла призначити чотирьох нових суддів Конституційного Суду. Жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у середу, 8 жовтня.
Для затвердження кандидата на посаду судді потрібно, аби він набрав 226 голосів. Проте нардепи не підтримали жодну з кандидатур.
Зокрема:
- директор Департаменту міжнародного співробітництва та представництва міністерства юстиції України Захар Тропін отримав лише 224 голоси;
- членкиня правління Центру політико-правових реформ та радниця голови Верховної Ради Руслана Стефанчука Юлія Кириченко набрала 179 голосів;
- прокурор Офісу Генерального прокурора Тарас Цимбалістий отримав 84 голоси;
- не вистачило голосів і головній науковій консультантці сектору розвитку законодавства з питань правової політики Дослідницької служби Верховної Ради Оксані Клименко.
Стефанчук доручив Комітету з питань правової політики провести новий конкурсний відбір.
