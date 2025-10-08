Видео
Рада провалила назначение судей КСУ

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 15:18
Назначение судей КСУ — сколько голосов набрали Захар Тропин, Юлия Кириченко, Тарас Цимбалистый и Оксана Клименко
Заседание парламента. Фото: пресс-служба ВРУ

Сегодня Верховная Рада не смогла назначить четырех новых судей Конституционного Суда. Ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в среду, 8 октября.

Читайте также:

Голосование за судей КСУ — сколько голосов получили

Для утверждения кандидата на должность судьи нужно чтобы он набрал 226 голосов. Однако нардепы не поддержали ни одну из кандидатур.

В частности:

  • директор Департамента международного сотрудничества и представительства министерства юстиции Украины Захар Тропин получил лишь 224 голоса;
  • член правления Центра политико-правовых реформ и советник председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука Юлия Кириченко набрала 179 голосов;
  • прокурор Офиса Генерального прокурора Тарас Цимбалистый получил 84 голоса;
  • не хватило голосов и главному научному консультанту сектора развития законодательства по вопросам правовой политики Исследовательской службы Верховной Рады Оксане Клименко.

Стефанчук поручил Комитету по вопросам правовой политики провести новый конкурсный отбор.

Напомним, сегодня парламент также принял окончательное решение о проведении местных выборов в октябре.

Также мы писали, как будет работать парламент во время тревоги.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
