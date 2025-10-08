Назначение судей КСУ — сколько голосов набрали Захар Тропин, Юлия Кириченко, Тарас Цимбалистый и Оксана Клименко

Заседание парламента. Фото: пресс-служба ВРУ

Сегодня Верховная Рада не смогла назначить четырех новых судей Конституционного Суда. Ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в среду, 8 октября.

Для утверждения кандидата на должность судьи нужно чтобы он набрал 226 голосов. Однако нардепы не поддержали ни одну из кандидатур.

В частности:

директор Департамента международного сотрудничества и представительства министерства юстиции Украины Захар Тропин получил лишь 224 голоса;

член правления Центра политико-правовых реформ и советник председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука Юлия Кириченко набрала 179 голосов;

прокурор Офиса Генерального прокурора Тарас Цимбалистый получил 84 голоса;

не хватило голосов и главному научному консультанту сектора развития законодательства по вопросам правовой политики Исследовательской службы Верховной Рады Оксане Клименко.

Стефанчук поручил Комитету по вопросам правовой политики провести новый конкурсный отбор.

