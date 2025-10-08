Савьюка и Махинчука назначили членами Высшего совета правосудия

Зеленский назначил двух членов Высшего совета правосудия
Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября назначил двух членов Высшего совета правосудия. Должности займут Максим Савьюк и Виталий Махинчук.
Соответствующие указы №753/2025 и №754/2025 появились на сайте Президента.
Члены Высшего совета правосудия
Согласно указам, Максима Савьюка и Виталия Махинчука назначили на должности членов Высшего совета правосудия.
Савьюк — детектив НАБУ и основное направление его работы заключалось в расследовании уголовных коррупционных правонарушений, совершаемых в системе правосудия и в органах прокуратуры. А Махинчук является заслуженным юристом Украины и занимает должность заместителя члена Консультативной группы экспертов.
Отметим, что Высший совет правосудия (ВСП) — независимый орган судейского управления и единственный дисциплинарный орган в отношении судей. Сейчас в его состав входит уже 17 членов.
Напомним, 8 октября Верховная Рада провалила назначение судей КСУ. Ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов.
А ранее к Офису президента присоединился Юрий Гангалюк. Он более 30 лет отдал службе в пограничных войсках.
