Видео

Зеленский назначил двух членов Высшего совета правосудия

Зеленский назначил двух членов Высшего совета правосудия

Дата публикации 8 октября 2025 17:59
Савьюка и Махинчука назначили членами Высшего совета правосудия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября назначил двух членов Высшего совета правосудия. Должности займут Максим Савьюк и Виталий Махинчук.

Соответствующие указы №753/2025 и №754/2025 появились на сайте Президента.

Читайте также:

Члены Высшего совета правосудия

Согласно указам, Максима Савьюка и Виталия Махинчука назначили на должности членов Высшего совета правосудия.

Савьюк — детектив НАБУ и основное направление его работы заключалось в расследовании уголовных коррупционных правонарушений, совершаемых в системе правосудия и в органах прокуратуры. А Махинчук является заслуженным юристом Украины и занимает должность заместителя члена Консультативной группы экспертов.

Отметим, что Высший совет правосудия (ВСП) — независимый орган судейского управления и единственный дисциплинарный орган в отношении судей. Сейчас в его состав входит уже 17 членов.

Напомним, 8 октября Верховная Рада провалила назначение судей КСУ. Ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов.

А ранее к Офису президента присоединился Юрий Гангалюк. Он более 30 лет отдал службе в пограничных войсках.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
