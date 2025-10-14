Евгений Острянский стал первым заместителем секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Должность занял Евгений Острянский.

Соответствующие указы №779 и №780 опубликованы на сайте президента 14 октября 2025 года.

Согласно указам президента, новым первым заместителем секретаря СНБО стал Евгений Острянский. До этого он работал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В то же время секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что Остринский — офицер, который имеет более 30 лет опыта военной службы. По его словам, он специалист в стратегическом планировании и оборонном управлении.

В Совете национальной безопасности Евгений Острянский будет заниматься координацией всех вопросов с сектором Сил безопасности и обороны для усиления нашей армии, а также координацией и подготовкой заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего.

