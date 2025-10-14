Видео
Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО

Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 18:54
Евгений Острянский стал первым заместителем секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Должность занял Евгений Острянский.

Соответствующие указы №779 и №780 опубликованы на сайте президента 14 октября 2025 года.

Читайте также:

Назначение нового первого заместителя секретаря СНБО

Согласно указам президента, новым первым заместителем секретаря СНБО стал Евгений Острянский. До этого он работал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В то же время секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что Остринский — офицер, который имеет более 30 лет опыта военной службы. По его словам, он специалист в стратегическом планировании и оборонном управлении.

В Совете национальной безопасности Евгений Острянский будет заниматься координацией всех вопросов с сектором Сил безопасности и обороны для усиления нашей армии, а также координацией и подготовкой заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего.

Напомним, 8 октября Зеленский назначил двух членов Высшего совета правосудия. Речь идет о Максиме Савьюке и Виталии Махинчуке.

Также мы писали, что Юрий Гангалюк присоединился к Офису президента. Он более 30 лет отдал службе в пограничных войсках.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
