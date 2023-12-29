Зеленський звільнив голову Тернопільської ОВА

Ексголова Тернопільської ОВА Володимир Труш. Фото: фейсбук Володимира Труша

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша зі своєї посади. Причина звільнення — подана Трушем заява.

Про звільнення свідчить указ №859/2023, оприлюднений на сайті Офісу президента.

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"Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", — йдеться у тексті указу.

Скриншот. Сайт Офісу президента України

Володимир Труш був призначений головою Тернопільської ОДА з 19 березня 2020 року. До цього він обіймав посаду голови Рогатинської районної державної адміністрації.

Він також працював в органах податкової міліції державної податкової адміністрації в Івано-Франківській області. У 2007-2012 роках Труш був помічником тодішнього народного депутата від "Партії регіонів".

До політики Володимир Труш займався бізнесом.

Нагадаємо, 27 грудня Кабінет міністрів України звільнив голову Тернопільської ОДА Володимира Труша. Також уряд провів ще одну кадрову перестановку у Державній службі статистики України.