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Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди — як каратимуть

28 грудня 2023 19:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди — як каратимуть
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 28 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди. Відповідальність за підакцизні товари набуде чинності з 1 січня 2024 року, а за інші товари — з 1 липня. 

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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Закон про криміналізацію контрабанди 

Відповідно до закону, контрабанда поза митним контролем каратиметься великим штрафом, повторна — до 10 років позбавлення волі, а організована — до 11 років з конфіскацією майна.

Відомо, що ухвалення закону було частиною вимог для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму у розмірі 1,5 млрд євро.

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Проєкт закону. Фото: скриншот

Перший заступник Голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк розповів, що закон повертає кримінальну відповідальність за незаконне переміщення товарів, яке раніше було адміністративним порушенням.

За його словами, рішення базується на пропозиціях міжнародних партнерів, асоціацій роботодавців та імпортерів. БЕБ отримає право проводити слідство та порушувати кримінальні справи за контрабанду на митних територіях.

Нагадаємо, у Львівській області на прикордонному КПП з Польщею "Грушів-Будомєж" митники виявили контрабандні товари вартістю у пів мільйона гривень. Ними виявилися 48 акумуляторних батарей для корейських автомобілів KIA та Hyundai.

Також ми писали, що посадовця, який виконував обов'язки начальника Чернівецької митниці, звільнили з посади. Його підозрюють у сприянні контрабанді електронних сигарет з Румунії на понад 40 мільйонів гривень.

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