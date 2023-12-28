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Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды — как будут наказывать

28 декабря 2023 19:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды — как будут наказывать
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды. Ответственность за подакцизные товары вступит в силу с 1 января 2024, а за другие товары — с 1 июля.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

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Закон о криминализации контрабанды

Согласно закону, контрабанда вне таможенного контроля будет караться крупным штрафом, повторная — до 10 лет лишения свободы, а организованная — до 11 лет с конфискацией имущества.

Известно, что принятие закона являлось частью требований для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму в размере 1,5 млрд евро.

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Проект закона. Фото: скриншот

Первый заместитель Председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк рассказал, что закон возвращает уголовную ответственность за незаконное перемещение товаров, которое раньше было административным нарушением.

По его словам, решение основывается на предложениях международных партнеров, ассоциаций работодателей и импортеров. БЭБ получит право проводить следствие и заводить уголовные дела за контрабанду на таможенных территориях.

Напомним, во Львовской области на пограничном КПП с Польшей "Грушев-Будомеж" таможенники обнаружили контрабандные товары стоимостью в полмиллиона гривен. Ими оказались 48 аккумуляторных батарей для корейских автомобилей KIA и Hyundai.

Также мы писали, что чиновника, исполняющего обязанности начальника Черновицкой таможни, уволили с должности. Его подозревают в содействии контрабанде электронных сигарет из Румынии более чем на 40 миллионов гривен.

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