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Уволили руководителя Черновицкой таможни — что случилось

20 декабря 2023 10:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Уволили руководителя Черновицкой таможни — что случилось
Сотрудники ГБР во время проверки в Черновицкой таможне. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Чиновника, исполняющего обязанности начальника Черновицкой таможни, уволили с должности. Его подозревают в содействии контрабанде электронных сигарет из Румынии более чем на 40 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

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Что известно о ситуации

В ведомстве рассказали, что в августе была проведена внеплановая проверка, в ходе которой выявлены факты возможной противоправной деятельности руководителя и должностных лиц Черновицкой таможни. Тогда выяснили, что чиновники способствуют перемещению электронных сигарет вне таможенного контроля из Румынии на общую сумму более 40 млн грн.

"Гостаможслужба инициировала ряд дисциплинарных производств и применила меры дисциплинарного влияния к 17 таможенникам. Чиновник, который в то время исполнял обязанности начальника Черновицкой таможни, уволен с должности", — говорится в сообщении.

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Обыски на таможне. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Кроме того, еще двоим были объявлены подозрения в превышении служебных полномочий, им грозит от семи до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, 19 декабря работники ГБР и прокуратуры пришли с обысками на Черновицкую таможню. По неофициальной информации, старший смены П\П "Красноильск" получил подозрение Олег Бажура.

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