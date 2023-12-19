ДБР прийшло з обшуками на Чернівецьку митницю — у чому причина
У вівторок, 19 грудня, працівники ДБР та прокуратури прийшли з обшуками на Чернівецьку митницю. За неофіційною інформацією, старший зміни П\П "Красноїльськ" отримав підозру Бажура Олег.
Про це повідомив журналіст Тарас Середич.
Обшуки на Чернівецькій митниці
"Просто зараз відбуваються обшуки на Чернівецькій митниці. Працює ДБР спільно з прокуратурою. За даними моїх джерел підозру отримав старший зміни П/П "Красноїльськ" Бажура Олег Миколайович, якого вважають ставлеником колишнього керівника Чернівецької митниці Михайла Товта", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обшуки проводять у зв'язку з пропуском контрабандних товарів на десятки мільйонів гривень.
Нагадаємо, 13 грудня, поліція з обшуками прийшла до КП "Київський метрополітен", ПрАТ "Метробуд" та до структурних підрозділів КМДА. Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України).
Варто зазначити, що обшуки були пов'язані із закриттям шести станцій метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії через підтоплення перегінного тунелю. Попри те, що столична влада не один місяць знала про критичні наслідки, там не вважають це серйозною проблемою.
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