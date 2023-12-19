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ДБР прийшло з обшуками на Чернівецьку митницю — у чому причина

19 грудня 2023 13:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ДБР прийшло з обшуками на Чернівецьку митницю — у чому причина
Працівники ДБР. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 19 грудня, працівники ДБР та прокуратури прийшли з обшуками на Чернівецьку митницю. За неофіційною інформацією, старший зміни П\П "Красноїльськ" отримав підозру Бажура Олег. 

Про це повідомив журналіст Тарас Середич

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Обшуки на Чернівецькій митниці

"Просто зараз відбуваються обшуки на Чернівецькій митниці. Працює ДБР спільно з прокуратурою. За даними моїх джерел підозру отримав старший зміни П/П "Красноїльськ" Бажура Олег Миколайович, якого вважають ставлеником колишнього керівника Чернівецької митниці Михайла Товта", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що обшуки проводять у зв'язку з пропуском контрабандних товарів на десятки мільйонів гривень. 

Обушки на Чернівецькій митниці
Інформація щодо обшуків. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 грудня, поліція з обшуками прийшла до КП "Київський метрополітен", ПрАТ "Метробуд" та до структурних підрозділів  КМДА. Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України). 

Варто зазначити, що обшуки були пов'язані із закриттям шести станцій метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії через підтоплення перегінного тунелю. Попри те, що столична влада не один місяць знала про критичні наслідки, там не вважають це серйозною проблемою. 

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