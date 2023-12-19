ГБР пришло с обысками на Черновицкую таможню – в чем причина
Во вторник, 19 декабря, работники ГБР и прокуратуры пришли с обысками на Черновицкую таможню. По неофициальной информации, старший смены П\П "Красноильск" получил подозрение Бажура Олег.
Об этом сообщил журналист Тарас Середич.
Обыски на Черновицкой таможне
"Просто сейчас проходят обыски на Черновицкой таможне. Работает ГБР совместно с прокуратурой. По данным моих источников подозрение получил старший смены П/П "Красноильск" Бажура Олег Николаевич, которого считают ставленником бывшего руководителя Черновицкой таможни Михаила Товта", — говорится в сообщении.
Обыски проводятся в связи с пропуском контрабандных товаров на десятки миллионов гривен.
Напомним, 13 декабря, полиция с обысками пришла в КП "Киевский метрополитен", ЧАО "Метрострой" и в структурные подразделения КГГА. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Стоит отметить, что обыски были связаны с закрытием шести станций метрополитена на Оболонско-Теремковской линии из-за подтопления перегонного тоннеля. Несмотря на то, что столичные власти не один месяц знали о критических последствиях, там не считают это серьезной проблемой.
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