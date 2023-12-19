Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow ГБР пришло с обысками на Черновицкую таможню – в чем причина arrow

ГБР пришло с обысками на Черновицкую таможню – в чем причина

19 декабря 2023 13:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ГБР пришло с обысками на Черновицкую таможню – в чем причина
Сотрудники ДБР. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 19 декабря, работники ГБР и прокуратуры пришли с обысками на Черновицкую таможню. По неофициальной информации, старший смены П\П "Красноильск" получил подозрение Бажура Олег.

Об этом сообщил журналист Тарас Середич.

Читайте также:

Обыски на Черновицкой таможне

"Просто сейчас проходят обыски на Черновицкой таможне. Работает ГБР совместно с прокуратурой. По данным моих источников подозрение получил старший смены П/П "Красноильск" Бажура Олег Николаевич, которого считают ставленником бывшего руководителя Черновицкой таможни Михаила Товта", — говорится в сообщении.

Обыски проводятся в связи с пропуском контрабандных товаров на десятки миллионов гривен.

Обушки на Черновицкой таможне
Информация по обыскам. Фото: скриншот

Напомним, 13 декабря, полиция с обысками пришла в КП "Киевский метрополитен", ЧАО "Метрострой" и в структурные подразделения КГГА. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Стоит отметить, что обыски были связаны с закрытием шести станций метрополитена на Оболонско-Теремковской линии из-за подтопления перегонного тоннеля. Несмотря на то, что столичные власти не один месяц знали о критических последствиях, там не считают это серьезной проблемой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме