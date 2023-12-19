ГБР пришло с обысками на Черновицкую таможню – в чем причина

Сотрудники ДБР. Фото иллюстративное: из открытых источников

Во вторник, 19 декабря, работники ГБР и прокуратуры пришли с обысками на Черновицкую таможню. По неофициальной информации, старший смены П\П "Красноильск" получил подозрение Бажура Олег.

Об этом сообщил журналист Тарас Середич.

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Обыски на Черновицкой таможне

"Просто сейчас проходят обыски на Черновицкой таможне. Работает ГБР совместно с прокуратурой. По данным моих источников подозрение получил старший смены П/П "Красноильск" Бажура Олег Николаевич, которого считают ставленником бывшего руководителя Черновицкой таможни Михаила Товта", — говорится в сообщении.

Обыски проводятся в связи с пропуском контрабандных товаров на десятки миллионов гривен.

Информация по обыскам. Фото: скриншот

Напомним, 13 декабря, полиция с обысками пришла в КП "Киевский метрополитен", ЧАО "Метрострой" и в структурные подразделения КГГА. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Стоит отметить, что обыски были связаны с закрытием шести станций метрополитена на Оболонско-Теремковской линии из-за подтопления перегонного тоннеля. Несмотря на то, что столичные власти не один месяц знали о критических последствиях, там не считают это серьезной проблемой.