Звільнили керівника Чернівецької митниці — що трапилось

Працівники ДБР під час перевірки у Чернівецькій митниці. Фото: скриншот з відео

Посадовця, який виконував обов'язки начальника Чернівецької митниці, звільнили з посади. Його підозрюють у сприянні контрабанді електронних сигарет з Румунії на понад 40 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Державній митній службі.

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Що відомо про ситуацію

У відомстві розповіли, що в серпні провели позапланову перевірку, під час якої виявлено факти можливої протиправної діяльності керівника та посадових осіб Чернівецької митниці. Тоді з'ясували, що посадовці сприяють переміщенню електронних сигарет поза митним контролем з Румунії на загальну суму понад 40 млн грн.

"Держмитслужба ініціювала ряд дисциплінарних проваджень та застосувала заходи дисциплінарного впливу до 17 митників. Посадовця, який на той час виконував обов'язки начальника Чернівецької митниці, звільнено з посади", — йдеться у повідомленні.

Обшуки на митниці. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Окрім того, ще двом були оголошені підозри у перевищенні службових повноважень, їм загрожує від семи до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, 19 грудня працівники ДБР та прокуратури прийшли з обшуками на Чернівецьку митницю. За неофіційною інформацією, старший зміни П\П "Красноїльськ" отримав підозру Олег Бажура.