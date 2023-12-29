Зеленский уволил главу Тернопольской ОВА

Эксглава Тернопольской ОВА Владимир Труш. Фото: фейсбук Владимира Труша

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша со своей должности. Причина увольнения — поданное Трушем заявление.

Об уходе свидетельствует указ №859/2023, опубликованный на сайте Офиса президента.

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"Уволить Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в тексте указа.

Скриншот. Сайт Офиса президента Украины

Владимир Труш был назначен главой Тернопольской ОГА с 19 марта 2020 года. До этого он занимал должность главы Рогатинской районной государственной администрации.

Он также работал в органах налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Ивано-Франковской области. В 2007-2012 годах Труш был помощником тогдашнего народного депутата от "Партии регионов".

До политики Владимир Труш занимался бизнесом.

Напомним, 27 декабря Кабинет министров Украины уволил главу Тернопольской ОГА Владимира Труша. Также правительство провело еще одну кадровую перестановку в Государственной службе статистики Украины.