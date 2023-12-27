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Кабмін звільнив голову Тернопільскої ОДА Володимира Труша

27 грудня 2023 17:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Кабмін звільнив голову Тернопільскої ОДА Володимира Труша
Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Кабінет міністрів України сьогодні звільнив голову Тернопільської ОДА Володимира Труша. Також уряд провів ще одну кадрову перестановку у Державній службі статистики України.

Про це заявив представник Кабміну у ВР, нардеп Тарас Мельничук.

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Про причини звільнення Труша з посади урядовець не повідомив. 

Кабмін звільнив голову Тернопільскої ОДА Володимира Труша
Допис Мельничука. Джерело: соцмережі

Відзначимо, що Труш перебував на посаді губернатора Тернопільщини з 19 березня 2020 року. 

Також нардеп заявив, що заступником Голови Державної служби статистики призначено Віктора Поліщука. 

Нагадаємо, що раніше Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згодом стало відомо, що однією з ключових особливостей цієї пропозиції є те, що вона дозволяє мобілізувати осіб з інвалідністю третьої групи.

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