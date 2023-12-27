Кабмін звільнив голову Тернопільскої ОДА Володимира Труша

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш. Фото: соцмережі

Кабінет міністрів України сьогодні звільнив голову Тернопільської ОДА Володимира Труша. Також уряд провів ще одну кадрову перестановку у Державній службі статистики України.

Про це заявив представник Кабміну у ВР, нардеп Тарас Мельничук.

Читайте також:

Кадрові перестановки від Кабімну

Про причини звільнення Труша з посади урядовець не повідомив.

Допис Мельничука. Джерело: соцмережі

Відзначимо, що Труш перебував на посаді губернатора Тернопільщини з 19 березня 2020 року.

Також нардеп заявив, що заступником Голови Державної служби статистики призначено Віктора Поліщука.

Нагадаємо, що раніше Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згодом стало відомо, що однією з ключових особливостей цієї пропозиції є те, що вона дозволяє мобілізувати осіб з інвалідністю третьої групи.