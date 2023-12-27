Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Кабмин уволил главу Тернопольской ОГА Владимира Труша arrow

Кабмин уволил главу Тернопольской ОГА Владимира Труша

27 декабря 2023 17:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кабмин уволил главу Тернопольской ОГА Владимира Труша
Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Кабинет министров Украины сегодня уволил главу Тернопольской ОГА Владимира Труша. Также правительство провело еще одну кадровую перестановку в Государственной службе статистики Украины.

Об этом заявил представитель Кабмина в ВР, нардеп Тарас Мельничук.

Читайте также:

Кадровые перестановки от Кабмина

О причинах увольнения Труша с должности чиновник не сообщил.

Кабмин уволил главу Тернопольской ОГА Владимира Труша
Сообщение Мельничука. Источник: соцсети

Отметим, что Труш занимал должность губернатора Тернопольской области с 19 марта 2020 года.

Также нардеп заявил, что заместителем главы Государственной службы статистики назначен Виктор Полищук.

Напомним, что ранее Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №10378 об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Впоследствии стало известно, что одной из ключевых особенностей этого предложения является то, что оно позволяет мобилизовать лиц с инвалидностью третьей группы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме