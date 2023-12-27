Кабмин уволил главу Тернопольской ОГА Владимира Труша

Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш. Фото: соцсети

Кабинет министров Украины сегодня уволил главу Тернопольской ОГА Владимира Труша. Также правительство провело еще одну кадровую перестановку в Государственной службе статистики Украины.

Об этом заявил представитель Кабмина в ВР, нардеп Тарас Мельничук.

Читайте также:

Кадровые перестановки от Кабмина

О причинах увольнения Труша с должности чиновник не сообщил.

Сообщение Мельничука. Источник: соцсети

Отметим, что Труш занимал должность губернатора Тернопольской области с 19 марта 2020 года.

Также нардеп заявил, что заместителем главы Государственной службы статистики назначен Виктор Полищук.

Напомним, что ранее Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №10378 об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Впоследствии стало известно, что одной из ключевых особенностей этого предложения является то, что оно позволяет мобилизовать лиц с инвалидностью третьей группы.