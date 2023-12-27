Кабмин уволил главу Тернопольской ОГА Владимира Труша
Кабинет министров Украины сегодня уволил главу Тернопольской ОГА Владимира Труша. Также правительство провело еще одну кадровую перестановку в Государственной службе статистики Украины.
Об этом заявил представитель Кабмина в ВР, нардеп Тарас Мельничук.
Кадровые перестановки от Кабмина
О причинах увольнения Труша с должности чиновник не сообщил.
Отметим, что Труш занимал должность губернатора Тернопольской области с 19 марта 2020 года.
Также нардеп заявил, что заместителем главы Государственной службы статистики назначен Виктор Полищук.
Напомним, что ранее Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №10378 об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Впоследствии стало известно, что одной из ключевых особенностей этого предложения является то, что оно позволяет мобилизовать лиц с инвалидностью третьей группы.
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