Зеленський привітав народ України з Днем Європи

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 9 травня, Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди Дня Європи. Лідер привітав українців з цим святом та зазначив, що саме єдність є найбільшою силою нашого народу.

Відповідне відеозвернення глава держави опублікував у Telegram.

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Звернення Зеленського у День Європи — що сказав лідер

Президент України зазначив, що 9 травня Україна відзначає День Європи — не формально, а дійсно як невід’ємна складова спільної європейської родини, що має однакові цінності.

"Свобода, рівність, демократія та повага до кожного життя. Слова, якою б мовою не звучали, для всіх нас у Європі однаково цінні, однаково важливі", — наголосив лідер України.

Також він додав, що ми вже довели, що наша єдність є найбільшою силою: "Коли всі в Україні обʼєдналися заради свого майбутнього у Європі й коли всі у Європі обʼєдналися довкола України".

Зеленський зазначив, що об'єдналися всі — лідери країн, уряди, парламенти та люди. Зокрема, він подякував за кожне слово підтримки, за кожен пакет допомоги, і за кожне зусилля заради справедливого й тривалого миру.

"Мільйони великих і сміливих сердець точно сильніші за одну маленьку людину з боягузливою душею. Маємо робити все для того, щоб зберегти нашу Європу об’єднаною, сильною та мирною. Дякуємо всім, хто разом з Україною захищає життя та наше спільне майбутнє", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, що у четвер, 8 травня, Зеленський звернувся до українців у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Крім того, президент України вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні.