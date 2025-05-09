Зеленский поздравил народ Украины с Днем Европы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В пятницу, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня Европы. Лидер поздравил украинцев с этим праздником и отметил, что именно единство является самой большой силой нашего народа.

Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал в Telegram.

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Президент Украины отметил, что 9 мая Украина отмечает День Европы — не формально, а действительно как неотъемлемая составляющая общей европейской семьи, имеющей одинаковые ценности.

"Свобода, равенство, демократия и уважение к каждой жизни. Слова, на каком бы языке ни звучали, для всех нас в Европе одинаково ценны, одинаково важны", — подчеркнул лидер Украины.

Также он добавил, что мы уже доказали, что наше единство является самой большой силой: "Когда все в Украине объединились ради своего будущего в Европе и когда все в Европе объединились вокруг Украины".

Зеленский отметил, что объединились все — лидеры стран, правительства, парламенты и люди. В частности, он поблагодарил за каждое слово поддержки, за каждый пакет помощи, и за каждое усилие ради справедливого и прочного мира.

"Миллионы больших и смелых сердец точно сильнее одного маленького человека с трусливой душой. Мы должны делать все для того, чтобы сохранить нашу Европу объединенной, сильной и мирной. Спасибо всем, кто вместе с Украиной защищает жизнь и наше общее будущее", — резюмировал глава государства.

Напомним, что в четверг, 8 мая, Зеленский обратился к украинцам в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Кроме того, президент Украины почтил память погибших во Второй мировой войне.