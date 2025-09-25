Відео
Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь
Головна Новини дня Зеленський звернувся до російських чиновників — що сказав

Зеленський звернувся до російських чиновників — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 12:35
Зеленський попередив російських чиновників про бомбосховища
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не зупинить агресію, російським чиновникам варто добре знати, де розташоване найближче бомбосховище. Водночас він наголосив, що Україна не атакує цивільне населення, проте центри російської влади можуть стати потенційними мішенями.

Про це Зеленський заявив в ефірі The Axios Show.

Читайте також:

Заява Зеленського

Президент України підкреслив, що Москва має усвідомлювати наслідки продовження війни. Він зазначив, що цивільне населення не є і не буде ціллю українських військових, адже Україна не застосовує терористичні методи. Проте у разі ескалації, за його словами, об’єкти російської влади можуть опинитися під загрозою.

"Якщо Росія не припинить війну, російські чиновники повинні переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище", — заявив Зеленський.

Президент, тим самим, підкреслив, що Україна діє відповідально й не планує завдавати ударів по мирних жителях. Однак він дав зрозуміти, що центри управління в РФ, включно з Кремлем, цілком можуть бути уражені. 

Нагадаємо, що  Зеленський також заявив Бараку Равіду в ефірі The Axios Show, що не має наміру керувати своєю країною в мирний час. Він також пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню. 

Раніше ми також інформували, що Зеленський уточнив, чи надав американський президент Дональд Трамп дозвіл на удари по Росії. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
