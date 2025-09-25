Видео
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Зеленский обратился к российским чиновникам — что сказал

Зеленский обратился к российским чиновникам — что сказал

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 12:35
Зеленский предупредил российских чиновников о бомбоубежищах
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия не остановит агрессию, российским чиновникам стоит хорошо знать, где расположено ближайшее бомбоубежище. В то же время он подчеркнул, что Украина не атакует гражданское население, однако центры российской власти могут стать потенциальными мишенями.

Об этом Зеленский заявил в эфире The Axios Show.

Читайте также:

Заявление Зеленского

Президент Украины подчеркнул, что Москва должна осознавать последствия продолжения войны. Он отметил, что гражданское население не является и не будет целью украинских военных, ведь Украина не применяет террористические методы. Однако в случае эскалации, по его словам, объекты российской власти могут оказаться под угрозой.

"Если Россия не прекратит войну, российские чиновники должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище", — заявил Зеленский.

Президент, тем самым, подчеркнул, что Украина действует ответственно и не планирует наносить удары по мирным жителям. Однако он дал понять, что центры управления в РФ, включая Кремль, вполне могут быть поражены.

Напомним, что Зеленский также заявил Бараку Равиду в эфире The Axios Show, что не намерен управлять своей страной в мирное время. Он также пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.

Ранее мы также информировали, что Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во время переговоров стороны рассмотрели вопрос усиления украинской ПВО и возможность привлечения замороженных российских активов.

