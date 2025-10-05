Зеленський привітав із Днем Вчителя - відео

Зеленський звернувся до педагогів у День Вчителя — відеозвернення
Сьогодні, 5 жовтня, в Україні відзначають День працівників освіти. З цієї нагоди Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення із привітанням.
Відповідне відео глава держави опублікував у Telegram.
Привітання Зеленського із Днем Вчителя
Сьогодні ж в Україні відзначається День працівників освіти. Традиційно напередодні, в пʼятницю, ми всі вітаємо наших вчителів, дякуємо їм безумовно, і сьогодні – теж. І цього ніколи не може бути забагато – нашої вдячності всім українським вчителям, усім викладачам, усім у нашій державі, хто працює, щоб школи працювали, університети, щоб наші українські діти, попри все – попри всі удари, попри всі російські знущання, – отримували шанс на нормальне життя, на хороше майбутнє.
Я дякую всім учителям, викладачам, усім працівникам освіти. Це дійсно одна з найбільш важливих речей у нашій державі. Українська освіта працює, долає всі труднощі, дає дітям хороший рівень. Дякую всім вам, наші освітяни. Слава Україні!
Новина доповнюється...
