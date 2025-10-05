Зеленский поздравил с Днем Учителя — видео

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Сегодня, 5 октября, в Украине отмечают День работников образования. По этому случаю Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с поздравлением.

Соответствующее видео глава государства опубликовал в Telegram.

Поздравление Зеленского с Днем Учителя

В воскресенье, 5 октября, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским учителям и поздравил их с Днем работников образования.

Глава государства поблагодарил всех украинских педагогов за их работу.

"Сегодня же в Украине отмечается День работников образования. Традиционно мы все поздравляем наших учителей, благодарим их безусловно.

И этого никогда не может быть много — нашей благодарности всем украинским учителям, всем преподавателям, всем в нашем государстве, кто работает, чтобы школы работали, университеты. Чтобы наши украинские дети, несмотря на все — несмотря на все удары, несмотря на все российские издевательства, — получали шанс на нормальную жизнь, на хорошее будущее", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что сегодня, несмотря на все вызовы, украинское образование работает, преодолевает все трудности и дает детям хороший уровень.

"Я благодарю всех учителей, преподавателей, всех работников образования. Это действительно одна из самых важных вещей в нашем государстве. Украинское образование работает, преодолевает все трудности, дает детям хороший уровень. Спасибо всем вам, наши педагоги. Слава Украине!", — подытожил Зеленский.

