Главная Новости дня День Учителя — что известно о празднике и традициях в Украине

День Учителя — что известно о празднике и традициях в Украине

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 07:22
День Учителя 2025 в Украине — история, традиции и празднование
Занятие в школе. Фото иллюстративное: Pexels

В Украине в первое воскресенье октября отмечают День работников образования или День Учителя. В этом году он праздник пришелся на 5 октября.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Дне Учителя.

День Учителя

День Учителя

Известно, что Всемирный день учителей отмечают 5 октября.

Идея празднования появилась во многих странах мира с XIX века. Чаще всего события были приурочены к чествованию известных местных учителей или же к знаковым историческим моментам в развитии отрасли. Например, День Учителя в Индии создан в честь философа и общественного деятеля Сарвепалли Радхакришнана.

День Вчителя 2025
Урок в школе. Фото иллюстративное: Pexels

Праздник в Украине

Этот праздник берет начало еще с советских времен, когда его учредили в 1965 году. В Украине он сохранился и после провозглашения независимости, превратившись в символ уважения и благодарности учителям.

В 1994 году Указом Президента была определена новая дата празднования — первое воскресенье октября, которая совпадает со Всемирным днем учителя, установленным ЮНЕСКО.

Традиции празднования

В День Учителя ученики, родители и коллеги выражают уважение, благодарность и искренние пожелания.

Хотя официально праздник приходится на воскресенье, в школах его обычно отмечают в пятницу, чтобы ученики имели возможность поздравить учителей во время учебного дня.

Еще один интересный формат празднования — день самоуправления. Его суть в том, что учителя передают свои обязанности старшеклассникам. Ученики могут вести уроки в младших классах, а также выполнять функции директора и его заместителей.

Во время полномасштабной войны России против Украины многие учителя призывают учеников не дарить подарки, а направить средства на армию.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, что можно подарить на День Учителя 2025 года.

А недавно украинский лидер Владимир Зеленский отметил государственными наградами учителей и преподавателей.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
