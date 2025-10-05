День Учителя 2025 в Украине — история, традиции и празднование

День Учителя — что известно о празднике и традициях в Украине
В Украине в первое воскресенье октября отмечают День работников образования или День Учителя. В этом году он праздник пришелся на 5 октября.
Новини.LIVE рассказывают, что известно о Дне Учителя.
День Учителя
Известно, что Всемирный день учителей отмечают 5 октября.
Идея празднования появилась во многих странах мира с XIX века. Чаще всего события были приурочены к чествованию известных местных учителей или же к знаковым историческим моментам в развитии отрасли. Например, День Учителя в Индии создан в честь философа и общественного деятеля Сарвепалли Радхакришнана.
Праздник в Украине
Этот праздник берет начало еще с советских времен, когда его учредили в 1965 году. В Украине он сохранился и после провозглашения независимости, превратившись в символ уважения и благодарности учителям.
В 1994 году Указом Президента была определена новая дата празднования — первое воскресенье октября, которая совпадает со Всемирным днем учителя, установленным ЮНЕСКО.
Традиции празднования
В День Учителя ученики, родители и коллеги выражают уважение, благодарность и искренние пожелания.
Хотя официально праздник приходится на воскресенье, в школах его обычно отмечают в пятницу, чтобы ученики имели возможность поздравить учителей во время учебного дня.
Еще один интересный формат празднования — день самоуправления. Его суть в том, что учителя передают свои обязанности старшеклассникам. Ученики могут вести уроки в младших классах, а также выполнять функции директора и его заместителей.
Во время полномасштабной войны России против Украины многие учителя призывают учеников не дарить подарки, а направить средства на армию.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, что можно подарить на День Учителя 2025 года.
А недавно украинский лидер Владимир Зеленский отметил государственными наградами учителей и преподавателей.
Читайте Новини.LIVE!