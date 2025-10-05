День Вчителя 2025 в Україні — історія, традиції та святкування

Заняття в школі. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні у першу неділю жовтня відзначають День працівників освіти, або День Вчителя. Цього року він свято припало на 5 жовтня.

День Вчителя

Відомо, що Всесвітній день учителів відзначають 5 жовтня.

Ідея святкування зʼявилася в багатьох країнах світу з ХІХ століття. Найчастіше події були присвячені до вшанування відомих місцевих учителів або ж до знакових історичних моментів у розвитку галузі. Наприклад, День Вчителя в Індії створено на честь філософа і громадського діяча Сарвепаллі Радхакришнана.

Свято в Україні

Це свято бере початок ще з радянських часів, коли його започаткували у 1965 році. В Україні воно зберіглося й після проголошення незалежності, перетворившись на символ пошани й вдячності вчителям.

У 1994 році Указом Президента було визначено нову дату відзначення — першу неділю жовтня, яка збігається з Всесвітнім днем учителя, встановленим ЮНЕСКО.

Традиції святкування

У День Вчителя учні, батьки та колеги висловлюють повагу, вдячність та найщиріші побажання.

Хоча офіційно свято припадає на неділю, у школах його зазвичай відзначають у п’ятницю, щоб учні мали змогу привітати вчителів під час навчального дня.

Ще один цікавий формат відзначення — день самоврядування. Його суть у тому, що вчителі передають свої обов’язки старшокласникам. Учні можуть вести уроки у молодших класах, а також виконувати функції директора та його заступників.

Під час повномасштабної війни Росії проти України багато вчителів закликають учнів не дарувати подарунки, а спрямувати кошти на армію.

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський відзначив державними нагородами вчителів і викладачів.