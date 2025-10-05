Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня День Вчителя — що відомо про свято та які традиції в Україні

День Вчителя — що відомо про свято та які традиції в Україні

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 07:22
День Вчителя 2025 в Україні — історія, традиції та святкування
Заняття в школі. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні у першу неділю жовтня відзначають День працівників освіти, або День Вчителя. Цього року він свято припало на 5 жовтня.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про День Вчителя.

Реклама
Читайте також:

День Вчителя

Відомо, що Всесвітній день учителів відзначають 5 жовтня.

Ідея святкування зʼявилася в багатьох країнах світу з ХІХ століття. Найчастіше події були присвячені до вшанування відомих місцевих учителів або ж до знакових історичних моментів у розвитку галузі. Наприклад, День Вчителя в Індії створено на честь філософа і громадського діяча Сарвепаллі Радхакришнана.

День Вчителя 2025
Урок в школі. Фото ілюстративне: Pexels

Свято в Україні

Це свято бере початок ще з радянських часів, коли його започаткували у 1965 році. В Україні воно зберіглося й після проголошення незалежності, перетворившись на символ пошани й вдячності вчителям.

У 1994 році Указом Президента було визначено нову дату відзначення — першу неділю жовтня, яка збігається з Всесвітнім днем учителя, встановленим ЮНЕСКО.

Традиції святкування

У День Вчителя учні, батьки та колеги висловлюють повагу, вдячність та найщиріші побажання. 

Хоча офіційно свято припадає на неділю, у школах його зазвичай відзначають у п’ятницю, щоб учні мали змогу привітати вчителів під час навчального дня.

Ще один цікавий формат відзначення — день самоврядування. Його суть у тому, що вчителі передають свої обов’язки старшокласникам. Учні можуть вести уроки у молодших класах, а також виконувати функції директора та його заступників.

Під час повномасштабної війни Росії проти України багато вчителів закликають учнів не дарувати подарунки, а спрямувати кошти на армію.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, що можна подарувати на День Вчителя 2025 року.

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський відзначив державними нагородами вчителів і викладачів.

вчителі українці Україна День вчителя свято
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації