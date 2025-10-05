День Учителя 2025 — сколько первоклассников учатся в школах

День Учителя — со сколькими первоклашками работают педагоги
Дата публикации 5 октября 2025 09:22
Учитель. Фото иллюстративное: Pexels
В Украине в воскресенье, 5 октября, отмечают День Учителя. Известно, что в этом году педагоги обучают более 250 тысяч первоклассников.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины на запрос Новини.LIVE.
Сколько первоклашек в Украине
С сентября 2025 года в школы пошли ориентировочно 252 тысячи первоклассников. В МОН отметили, что более подробная информация известна после представления отчетности учебными заведениями.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, изменится ли зарплата украинским учителям в октябре этого года.
Ранее глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что ситуация с оплатой учителям критическая.
