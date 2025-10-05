День Вчителя 2025 — скільки першокласників навчаються в школах

Вчитель. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні у неділю, 5 жовтня, відзначають День Вчителя. Відомо, що цього року педагоги навчають понад 250 тисяч першокласників.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України на запит Новини.LIVE.

Скільки першачків в Україні

З вересня 2025 року до шкіл пішли орієнтовно 252 тисячі першокласників. У МОН наголосили, що більш детальна інформація відома після подання звітності закладами освіти.

Раніше глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що ситуація з оплатою вчителям критична.