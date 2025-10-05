День Вчителя 2025 — скільки першокласників навчаються в школах

День Вчителя — зі скількома першачками працюють педагоги
Дата публікації: 5 жовтня 2025 09:22
Вчитель. Фото ілюстративне: Pexels
В Україні у неділю, 5 жовтня, відзначають День Вчителя. Відомо, що цього року педагоги навчають понад 250 тисяч першокласників.
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України на запит Новини.LIVE.
Скільки першачків в Україні
З вересня 2025 року до шкіл пішли орієнтовно 252 тисячі першокласників. У МОН наголосили, що більш детальна інформація відома після подання звітності закладами освіти.
Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, чи зміниться зарплата українським вчителям у жовтні цього року.
Раніше глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що ситуація з оплатою вчителям критична.
