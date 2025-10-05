Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня День Вчителя — зі скількома першачками працюють педагоги

День Вчителя — зі скількома першачками працюють педагоги

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 09:22
День Вчителя 2025 — скільки першокласників навчаються в школах
Вчитель. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні у неділю, 5 жовтня, відзначають День Вчителя. Відомо, що цього року педагоги навчають понад 250 тисяч першокласників.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України на запит Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Скільки першачків в Україні

З вересня 2025 року до шкіл пішли орієнтовно 252 тисячі першокласників. У МОН наголосили, що більш детальна інформація відома після подання звітності закладами освіти.

null
Відповідь МОН. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, чи зміниться зарплата українським вчителям у жовтні цього року.

Раніше глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що ситуація з оплатою вчителям критична.

вчителі українці Україна школярі школа День вчителя
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації