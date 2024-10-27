День української писемності та мови — Зеленський звернувся до громадян

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У День української писемності та мови президент Володимир Зеленський звернувся до громадян. Він заявив, що тільки справжніми результатами реально зберігається все українське.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у неділю, 27 жовтня.

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День української писемності та мови

Зеленський наголосив, що сьогодні було багато сказано про українську мову та культуру.

"Ми в цій війні боремось проти ворога, який намагається знищити в Україні все українське. І тому кожна дія заради нашої держави, кожен результат на посилення України мають непересічне значення", — зазначив він.

Глава держави зазначив, що виграти цю війну можна лише разом, так само як і вберегти Україну. За словами Зеленського, важливо, щоб не кожен сам для себе, а всі для України.

"І саме так маємо працювати щодня — всі для України. Кожен на своєму рівні, кожен на своєму місці. Дякую за всі результати заради України!" — додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства проходити контрактну службу у Збройних силах України.

Раніше український лідер анонсував виплати для підтримки кожного громадянина. Йдеться про суму у розмірі однієї тисячі гривень.